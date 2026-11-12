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Index im Fokus 12.11.2026 17:58:45

Minuszeichen in Wien: ATX Prime schließt in der Verlustzone

Minuszeichen in Wien: ATX Prime schließt in der Verlustzone

Der ATX Prime verlor heute an Boden.

Schlussendlich tendierte der ATX Prime im Wiener Börse-Handel 0,80 Prozent leichter bei 3 277,33 Punkten. Zuvor ging der ATX Prime 0,021 Prozent tiefer bei 3 303,14 Punkten in den Donnerstagshandel, nach 3 303,83 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den ATX Prime bis auf 3 276,84 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 3 315,00 Zählern.

ATX Prime-Jahreshoch und -Jahrestief

Seit Wochenbeginn legte der ATX Prime bereits um 3,75 Prozent zu. Vor einem Monat, am 12.10.2026, wies der ATX Prime 3 243,06 Punkte auf. Noch vor drei Monaten, am 12.08.2026, lag der ATX Prime bei 3 304,63 Punkten. Vor einem Jahr, am 12.11.2025, wurde der ATX Prime mit 2 448,92 Punkten berechnet.

Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2026 bereits um 23,29 Prozent aufwärts. Das ATX Prime-Jahreshoch liegt derzeit bei 3 448,52 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 2 489,01 Punkten markiert.

Top- und Flop-Aktien im ATX Prime

Zu den stärksten Einzelwerten im ATX Prime zählen aktuell DO (+ 4,00 Prozent auf 234,00 EUR), UBM Development (+ 2,03 Prozent auf 15,05 EUR), Mayr-Melnhof Karton (+ 1,50 Prozent auf 74,50 EUR), OMV (+ 1,11 Prozent auf 72,85 EUR) und Warimpex (+ 1,09 Prozent auf 0,47 EUR). Schwächer notieren im ATX Prime hingegen Semperit (-5,99 Prozent auf 17,25 EUR), Polytec (-4,88 Prozent auf 4,09 EUR), Wienerberger (-4,77 Prozent auf 16,38 EUR), FACC (-4,08 Prozent auf 13,64 EUR) und Frequentis (-3,98 Prozent auf 65,10 EUR).

ATX Prime-Aktien mit dem größten Börsenwert

Aktuell weist die Wienerberger-Aktie das größte Handelsvolumen im ATX Prime auf. 789 305 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 45,721 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im ATX Prime den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der ATX Prime-Aktien

Im ATX Prime präsentiert die OMV-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 7,03 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die OMV-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,75 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at

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