Minuszeichen in Wien: ATX Prime schwächelt mittags
Der ATX Prime tendiert im Wiener Börse-Handel um 12:10 Uhr um 2,43 Prozent tiefer bei 2 620,86 Punkten. Zum Handelsbeginn standen Gewinne von 0,120 Prozent auf 2 689,34 Punkte an der Kurstafel, nach 2 686,13 Punkten am Vortag.
Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Montag bei 2 588,71 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 2 689,34 Punkten verzeichnete.
ATX Prime-Entwicklung im Jahresverlauf
Noch vor einem Monat, am 09.02.2026, wies der ATX Prime einen Wert von 2 857,28 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 09.12.2025, wies der ATX Prime 2 546,80 Punkte auf. Vor einem Jahr ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX Prime verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 07.03.2025, den Stand von 2 157,42 Punkten.
Der Index gab seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 1,40 Prozent nach. In diesem Jahr markierte der ATX Prime bereits ein Jahreshoch bei 2 907,38 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 2 588,71 Zählern erreicht.
Das sind die Tops und Flops im ATX Prime
Unter den stärksten Einzelwerten im ATX Prime befinden sich aktuell Marinomed Biotech (+ 19,58 Prozent auf 17,10 EUR), Schoeller-Bleckmann (+ 2,84 Prozent auf 36,15 EUR), Flughafen Wien (+ 1,92 Prozent auf 53,00 EUR), Verbund (+ 1,32 Prozent auf 65,45 EUR) und OMV (+ 0,09 Prozent auf 57,50 EUR). Auf der Verliererseite im ATX Prime stehen hingegen voestalpine (-7,92 Prozent auf 39,04 EUR), Wolford (-7,24 Prozent auf 2,82 EUR), Addiko Bank (-5,66 Prozent auf 25,00 EUR), Warimpex (-5,54 Prozent auf 0,46 EUR) und AT S (AT&S) (-4,42 Prozent auf 43,25 EUR).
Welche Aktien im ATX Prime das größte Handelsvolumen aufweisen
Das Handelsvolumen der voestalpine-Aktie ist im ATX Prime derzeit am höchsten. 456 043 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 36,894 Mrd. Euro weist die Erste Group Bank-Aktie im ATX Prime derzeit den höchsten Börsenwert auf.
Fundamentalkennzahlen der ATX Prime-Werte im Fokus
Die Raiffeisen-Aktie hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 5,21 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den ATX Prime-Werten inne. Im Index bietet die OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,50 Prozent die höchste Dividendenrendite.
Börse aktuell - Live TickerÖlpreise im Blick: ATX und DAX verabschieden sich mit Verlusten aus dem Handel -- Wall Street letztlich im Plus -- Asiens Börsen schließen tiefrot
Anleger am heimischen sowie deutschen Aktienmarkt ergriffen am Montag die Flucht. Die Wall Street präsentierte sich hingegen fester. Auch die asiatischen Börsen brachen zum Wochenbeginn deutlich ein.