Kursentwicklung 09.03.2026 12:26:54

Minuszeichen in Wien: ATX Prime schwächelt mittags

Minuszeichen in Wien: ATX Prime schwächelt mittags

Der ATX Prime notiert am Montagmittag im negativen Bereich.

Der ATX Prime tendiert im Wiener Börse-Handel um 12:10 Uhr um 2,43 Prozent tiefer bei 2 620,86 Punkten. Zum Handelsbeginn standen Gewinne von 0,120 Prozent auf 2 689,34 Punkte an der Kurstafel, nach 2 686,13 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Montag bei 2 588,71 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 2 689,34 Punkten verzeichnete.

ATX Prime-Entwicklung im Jahresverlauf

Noch vor einem Monat, am 09.02.2026, wies der ATX Prime einen Wert von 2 857,28 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 09.12.2025, wies der ATX Prime 2 546,80 Punkte auf. Vor einem Jahr ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX Prime verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 07.03.2025, den Stand von 2 157,42 Punkten.

Der Index gab seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 1,40 Prozent nach. In diesem Jahr markierte der ATX Prime bereits ein Jahreshoch bei 2 907,38 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 2 588,71 Zählern erreicht.

Das sind die Tops und Flops im ATX Prime

Unter den stärksten Einzelwerten im ATX Prime befinden sich aktuell Marinomed Biotech (+ 19,58 Prozent auf 17,10 EUR), Schoeller-Bleckmann (+ 2,84 Prozent auf 36,15 EUR), Flughafen Wien (+ 1,92 Prozent auf 53,00 EUR), Verbund (+ 1,32 Prozent auf 65,45 EUR) und OMV (+ 0,09 Prozent auf 57,50 EUR). Auf der Verliererseite im ATX Prime stehen hingegen voestalpine (-7,92 Prozent auf 39,04 EUR), Wolford (-7,24 Prozent auf 2,82 EUR), Addiko Bank (-5,66 Prozent auf 25,00 EUR), Warimpex (-5,54 Prozent auf 0,46 EUR) und AT S (AT&S) (-4,42 Prozent auf 43,25 EUR).

Welche Aktien im ATX Prime das größte Handelsvolumen aufweisen

Das Handelsvolumen der voestalpine-Aktie ist im ATX Prime derzeit am höchsten. 456 043 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 36,894 Mrd. Euro weist die Erste Group Bank-Aktie im ATX Prime derzeit den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentalkennzahlen der ATX Prime-Werte im Fokus

Die Raiffeisen-Aktie hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 5,21 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den ATX Prime-Werten inne. Im Index bietet die OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,50 Prozent die höchste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at

Bildquelle: gopixa / Shutterstock.com

Aktien in diesem Artikel

Addiko Bank 26,10 -1,51% Addiko Bank
Andritz AG 66,45 -2,42% Andritz AG
AT & S (AT&S) 43,95 -2,87% AT & S (AT&S)
Erste Group Bank AG 94,05 -1,00% Erste Group Bank AG
Flughafen Wien AG 53,00 1,92% Flughafen Wien AG
Marinomed Biotech AG 17,10 19,58% Marinomed Biotech AG
OMV AG 57,75 0,52% OMV AG
Raiffeisen 36,82 -1,23% Raiffeisen
Schoeller-Bleckmann 36,25 3,13% Schoeller-Bleckmann
Verbund AG 65,20 0,93% Verbund AG
voestalpine AG 39,06 -7,88% voestalpine AG
Warimpex 0,46 -5,54% Warimpex
Wolford AG 2,84 -6,58% Wolford AG

Indizes in diesem Artikel

ATX Prime 2 637,70 -1,80%

