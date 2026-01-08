voestalpine Aktie
WKN: 93750 / ISIN: AT0000937503
|Index-Performance
|
08.01.2026 15:59:00
Minuszeichen in Wien: ATX Prime schwächer
Am Donnerstag geht es im ATX Prime um 15:41 Uhr via Wiener Börse um 0,69 Prozent auf 2 670,39 Punkte abwärts. Zuvor ging der ATX Prime 0,000 Prozent stärker bei 2 689,01 Punkten in den Donnerstagshandel, nach 2 689,01 Punkten am Vortag.
Das Tageshoch des ATX Prime betrug 2 689,56 Punkte, das Tagestief hingegen 2 662,11 Zähler.
ATX Prime seit Jahresbeginn
Seit Beginn der Woche verzeichnet der ATX Prime bislang Gewinne von 0,464 Prozent. Vor einem Monat, am 08.12.2025, lag der ATX Prime-Kurs bei 2 532,43 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 08.10.2025, wies der ATX Prime einen Stand von 2 350,06 Punkten auf. Der ATX Prime bewegte sich noch vor einem Jahr, am 08.01.2025, bei 1 816,70 Punkten.
Heutige Tops und Flops im ATX Prime
Die stärksten Einzelwerte im ATX Prime sind derzeit Wolford (+ 6,29 Prozent auf 3,38 EUR), UBM Development (+ 3,47 Prozent auf 20,90 EUR), Frequentis (+ 3,08 Prozent auf 80,20 EUR), DO (+ 1,69 Prozent auf 210,50 EUR) und CA Immobilien (+ 1,54 Prozent auf 23,76 EUR). Auf der Verliererseite im ATX Prime stehen hingegen AT S (AT&S) (-7,74 Prozent auf 32,20 EUR), Lenzing (-3,48 Prozent auf 23,55 EUR), FACC (-2,62 Prozent auf 11,16 EUR), voestalpine (-2,57 Prozent auf 38,66 EUR) und PORR (-2,51 Prozent auf 32,95 EUR).
Welche Aktien im ATX Prime die höchste Marktkapitalisierung aufweisen
Im ATX Prime sticht die AT S (AT&S)-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 145 402 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie macht im ATX Prime den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 40,622 Mrd. Euro.
ATX Prime-Fundamentalkennzahlen im Fokus
2026 verzeichnet die Polytec-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 5,71 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime. Unter den Aktien im Index weist die OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 9,14 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite auf.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu OMV AG
|
17:58
|Anleger in Wien halten sich zurück: ATX Prime notiert schlussendlich im Minus (finanzen.at)
|
15:58
|Freitagshandel in Wien: ATX Prime zeigt sich nachmittags leichter (finanzen.at)
|
12:27
|Freitagshandel in Wien: ATX Prime fällt am Freitagmittag zurück (finanzen.at)
|
09:29
|Handel in Wien: ATX Prime beginnt Freitagssitzung im Plus (finanzen.at)
|
09:29
|Wiener Börse-Handel: ATX beginnt Freitagssitzung mit Gewinnen (finanzen.at)
|
08.01.26
|Anleger warten auf Impulse: ATX Prime bewegt sich schlussendlich seitwärts (finanzen.at)
|
08.01.26
|Pluszeichen in Wien: ATX beendet den Handel in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
08.01.26
|Verluste in Wien: Das macht der ATX am Donnerstagnachmittag (finanzen.at)