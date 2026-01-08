voestalpine Aktie

WKN: 93750 / ISIN: AT0000937503

Index-Performance 08.01.2026 15:59:00

Minuszeichen in Wien: ATX Prime schwächer

Derzeit ziehen sich die Anleger in Wien zurück.

Derzeit ziehen sich die Anleger in Wien zurück.

Am Donnerstag geht es im ATX Prime um 15:41 Uhr via Wiener Börse um 0,69 Prozent auf 2 670,39 Punkte abwärts. Zuvor ging der ATX Prime 0,000 Prozent stärker bei 2 689,01 Punkten in den Donnerstagshandel, nach 2 689,01 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des ATX Prime betrug 2 689,56 Punkte, das Tagestief hingegen 2 662,11 Zähler.

ATX Prime seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche verzeichnet der ATX Prime bislang Gewinne von 0,464 Prozent. Vor einem Monat, am 08.12.2025, lag der ATX Prime-Kurs bei 2 532,43 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 08.10.2025, wies der ATX Prime einen Stand von 2 350,06 Punkten auf. Der ATX Prime bewegte sich noch vor einem Jahr, am 08.01.2025, bei 1 816,70 Punkten.

Heutige Tops und Flops im ATX Prime

Die stärksten Einzelwerte im ATX Prime sind derzeit Wolford (+ 6,29 Prozent auf 3,38 EUR), UBM Development (+ 3,47 Prozent auf 20,90 EUR), Frequentis (+ 3,08 Prozent auf 80,20 EUR), DO (+ 1,69 Prozent auf 210,50 EUR) und CA Immobilien (+ 1,54 Prozent auf 23,76 EUR). Auf der Verliererseite im ATX Prime stehen hingegen AT S (AT&S) (-7,74 Prozent auf 32,20 EUR), Lenzing (-3,48 Prozent auf 23,55 EUR), FACC (-2,62 Prozent auf 11,16 EUR), voestalpine (-2,57 Prozent auf 38,66 EUR) und PORR (-2,51 Prozent auf 32,95 EUR).

Welche Aktien im ATX Prime die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im ATX Prime sticht die AT S (AT&S)-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 145 402 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie macht im ATX Prime den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 40,622 Mrd. Euro.

ATX Prime-Fundamentalkennzahlen im Fokus

2026 verzeichnet die Polytec-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 5,71 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime. Unter den Aktien im Index weist die OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 9,14 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.at

Alle ATX Prime-Werte

