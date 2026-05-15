Minuszeichen in Wien: ATX Prime verliert am Nachmittag

Um 15:40 Uhr sinkt der ATX Prime im Wiener Börse-Handel um 0,81 Prozent auf 2 906,03 Punkte. In den Freitagshandel ging der ATX Prime 0,002 Prozent fester bei 2 929,70 Punkten, nach 2 929,63 Punkten am Vortag.

Der ATX Prime verzeichnete bei 2 894,88 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Freitag 2 930,53 Einheiten.

So bewegt sich der ATX Prime seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht fiel der ATX Prime bereits um 0,186 Prozent zurück. Der ATX Prime verzeichnete vor einem Monat, am 15.04.2026, den Wert von 2 910,44 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 13.02.2026, betrug der ATX Prime-Kurs 2 799,35 Punkte. Der ATX Prime erreichte vor einem Jahr, am 15.05.2025, einen Stand von 2 215,86 Punkten.

Der Index legte auf Jahressicht 2026 bereits um 9,32 Prozent zu. In diesem Jahr erreichte der ATX Prime bereits ein Jahreshoch bei 2 973,28 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 2 489,01 Punkten erreicht.

Das sind die Tops und Flops im ATX Prime

Die Gewinner-Aktien im ATX Prime sind derzeit Wolford (+ 8,00 Prozent auf 2,70 EUR), Warimpex (+ 3,73 Prozent auf 0,50 EUR), Kapsch TrafficCom (+ 2,53 Prozent auf 5,68 EUR), Frequentis (+ 2,45 Prozent auf 71,00 EUR) und OMV (+ 1,38 Prozent auf 62,55 EUR). Die schwächsten ATX Prime-Aktien sind hingegen AT S (AT&S) (-3,43 Prozent auf 101,40 EUR), voestalpine (-3,16 Prozent auf 44,74 EUR), Wienerberger (-3,11 Prozent auf 22,40 EUR), Lenzing (-3,05 Prozent auf 23,85 EUR) und Palfinger (-2,66 Prozent auf 34,80 EUR).

Welche Aktien im ATX Prime die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im ATX Prime sticht die Wienerberger-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 267 124 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im ATX Prime nimmt die Erste Group Bank-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 37,656 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der ATX Prime-Mitglieder im Blick

Die ZUMTOBEL-Aktie weist 2027 laut FactSet-Schätzung mit 6,98 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den ATX Prime-Werten auf. Die OMV-Aktie ermöglicht Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,33 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at