WKN: KAPSCH / ISIN: AT000KAPSCH9

ATX Prime im Fokus 30.04.2026 12:26:52

Minuszeichen in Wien: ATX Prime zeigt sich am Donnerstagmittag leichter

Am Donnerstag ziehen sich die Börsianer in Wien zurück.

Um 12:10 Uhr bewegt sich der ATX Prime im Wiener Börse-Handel 0,24 Prozent schwächer bei 2 875,01 Punkten. Zum Beginn des Donnerstagshandels stand ein Verlust von 0,005 Prozent auf 2 881,71 Punkte an der Kurstafel, nach 2 881,86 Punkten am Vortag.

Der ATX Prime verzeichnete bei 2 849,93 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Donnerstag 2 881,71 Einheiten.

So bewegt sich der ATX Prime seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche ging es für den ATX Prime bereits um 0,902 Prozent nach oben. Am letzten Handelstag im März, dem 30.03.2026, wurde der ATX Prime mit einer Bewertung von 2 629,59 Punkten gehandelt. Der ATX Prime wies am letzten Handelstag im Januar, dem 30.01.2026, einen Wert von 2 779,34 Punkten auf. Am letzten Handelstag im April, dem 30.04.2025, lag der ATX Prime-Kurs bei 2 069,32 Punkten.

Der Index stieg seit Jahresanfang 2026 bereits um 8,16 Prozent zu. Das Jahreshoch des ATX Prime liegt derzeit bei 2 953,91 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 2 489,01 Zählern registriert.

Das sind die Tops und Flops im ATX Prime

Die Top-Aktien im ATX Prime sind aktuell Polytec (+ 5,47 Prozent auf 4,05 EUR), AT S (AT&S) (+ 2,31 Prozent auf 93,20 EUR), EVN (+ 2,12 Prozent auf 28,85 EUR), Verbund (+ 1,91 Prozent auf 64,15 EUR) und FACC (+ 1,38 Prozent auf 13,18 EUR). Schwächer notieren im ATX Prime hingegen Kapsch TrafficCom (-6,09 Prozent auf 5,24 EUR), Wolford (-5,52 Prozent auf 2,74 EUR), Erste Group Bank (-4,48 Prozent auf 95,90 EUR), Marinomed Biotech (-1,53 Prozent auf 12,90 EUR) und AMAG (-1,43 Prozent auf 27,60 EUR).

Die teuersten Unternehmen im ATX Prime

Das Handelsvolumen der Erste Group Bank-Aktie ist im ATX Prime derzeit am höchsten. 253 950 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie dominiert den ATX Prime hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 39,190 Mrd. Euro.

KGV und Dividende der ATX Prime-Titel

Die Warimpex-Aktie hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 6,17 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den ATX Prime-Werten inne. Die OMV-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,33 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at

17.02.26 Kapsch TrafficCom neutral Erste Group Bank
24.11.25 Kapsch TrafficCom buy Erste Group Bank
27.08.25 Kapsch TrafficCom buy Erste Group Bank
26.02.25 Kapsch TrafficCom buy Erste Group Bank
25.11.24 Kapsch TrafficCom kaufen Erste Group Bank
AMAG 28,00 0,00% AMAG
AT & S (AT&S) 93,80 2,96% AT & S (AT&S)
Erste Group Bank AG 94,20 -6,18% Erste Group Bank AG
EVN AG (Energie-Versorgung Niederösterreich AG) 28,95 2,48% EVN AG (Energie-Versorgung Niederösterreich AG)
FACC AG 13,14 1,08% FACC AG
Kapsch TrafficCom AG 5,36 -3,94% Kapsch TrafficCom AG
Marinomed Biotech AG 12,90 -1,53% Marinomed Biotech AG
OMV AG 60,15 0,25% OMV AG
Polytec 4,05 5,47% Polytec
Schoeller-Bleckmann 36,95 -0,14% Schoeller-Bleckmann
Verbund AG 64,15 1,91% Verbund AG
Warimpex 0,51 4,08% Warimpex
Wolford AG 2,98 2,76% Wolford AG

ATX Prime 2 865,52 -0,57%

Letzte Top-Ranking Nachrichten

23:11 KW 18: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche
22:48 April 2026: Das sind die besten und schlechtesten DAX-Aktien
30.04.26 April 2026: So performten die ATX-Aktien im vergangenen Monat
26.04.26 Gold, Öl & Co. in KW 17: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
26.04.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 17

Börse aktuell - Live Ticker

EZB, Fed und Tech-Bilanzen im Mittelpunkt: ATX geht leichter ins lange Wochenende -- DAX letztlich in Grün
Der heimische Leitindex tendierte am Donnerstag abwärts. Der deutsche Leitindex erzielte währenddessen Gewinne.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

