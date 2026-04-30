Kapsch TrafficCom Aktie
WKN: KAPSCH / ISIN: AT000KAPSCH9
30.04.2026 12:26:52
Minuszeichen in Wien: ATX Prime zeigt sich am Donnerstagmittag leichter
Um 12:10 Uhr bewegt sich der ATX Prime im Wiener Börse-Handel 0,24 Prozent schwächer bei 2 875,01 Punkten. Zum Beginn des Donnerstagshandels stand ein Verlust von 0,005 Prozent auf 2 881,71 Punkte an der Kurstafel, nach 2 881,86 Punkten am Vortag.
Der ATX Prime verzeichnete bei 2 849,93 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Donnerstag 2 881,71 Einheiten.
So bewegt sich der ATX Prime seit Jahresbeginn
Seit Beginn der Woche ging es für den ATX Prime bereits um 0,902 Prozent nach oben. Am letzten Handelstag im März, dem 30.03.2026, wurde der ATX Prime mit einer Bewertung von 2 629,59 Punkten gehandelt. Der ATX Prime wies am letzten Handelstag im Januar, dem 30.01.2026, einen Wert von 2 779,34 Punkten auf. Am letzten Handelstag im April, dem 30.04.2025, lag der ATX Prime-Kurs bei 2 069,32 Punkten.
Der Index stieg seit Jahresanfang 2026 bereits um 8,16 Prozent zu. Das Jahreshoch des ATX Prime liegt derzeit bei 2 953,91 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 2 489,01 Zählern registriert.
Das sind die Tops und Flops im ATX Prime
Die Top-Aktien im ATX Prime sind aktuell Polytec (+ 5,47 Prozent auf 4,05 EUR), AT S (AT&S) (+ 2,31 Prozent auf 93,20 EUR), EVN (+ 2,12 Prozent auf 28,85 EUR), Verbund (+ 1,91 Prozent auf 64,15 EUR) und FACC (+ 1,38 Prozent auf 13,18 EUR). Schwächer notieren im ATX Prime hingegen Kapsch TrafficCom (-6,09 Prozent auf 5,24 EUR), Wolford (-5,52 Prozent auf 2,74 EUR), Erste Group Bank (-4,48 Prozent auf 95,90 EUR), Marinomed Biotech (-1,53 Prozent auf 12,90 EUR) und AMAG (-1,43 Prozent auf 27,60 EUR).
Die teuersten Unternehmen im ATX Prime
Das Handelsvolumen der Erste Group Bank-Aktie ist im ATX Prime derzeit am höchsten. 253 950 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie dominiert den ATX Prime hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 39,190 Mrd. Euro.
KGV und Dividende der ATX Prime-Titel
Die Warimpex-Aktie hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 6,17 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den ATX Prime-Werten inne. Die OMV-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,33 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.
Redaktion finanzen.at
Nachrichten zu Kapsch TrafficCom AG
30.04.26
|ATX Prime-Handel aktuell: ATX Prime zum Handelsende in Rot (finanzen.at)
|
30.04.26
|Börse Wien in Rot: So bewegt sich der ATX Prime am Nachmittag (finanzen.at)
|
30.04.26
|Minuszeichen in Wien: ATX Prime zeigt sich am Donnerstagmittag leichter (finanzen.at)
|
30.04.26
|Handel in Wien: ATX Prime fällt zum Handelsstart zurück (finanzen.at)
|
27.04.26
|Zuversicht in Wien: ATX Prime verbucht am Mittag Gewinne (finanzen.at)
|
27.04.26
|Börse Wien in Grün: Zum Start des Montagshandels Gewinne im ATX Prime (finanzen.at)
|
24.04.26
|Anleger in Wien halten sich zurück: ATX Prime legt zum Handelsstart den Rückwärtsgang ein (finanzen.at)
|
23.04.26
|Schwache Performance in Wien: ATX Prime mittags in Rot (finanzen.at)
Analysen zu Kapsch TrafficCom AG
|17.02.26
|Kapsch TrafficCom neutral
|Erste Group Bank
|24.11.25
|Kapsch TrafficCom buy
|Erste Group Bank
|27.08.25
|Kapsch TrafficCom buy
|Erste Group Bank
|26.02.25
|Kapsch TrafficCom buy
|Erste Group Bank
|25.11.24
|Kapsch TrafficCom kaufen
|Erste Group Bank
Aktien in diesem Artikel
|AMAG
|28,00
|0,00%
|AT & S (AT&S)
|93,80
|2,96%
|Erste Group Bank AG
|94,20
|-6,18%
|EVN AG (Energie-Versorgung Niederösterreich AG)
|28,95
|2,48%
|FACC AG
|13,14
|1,08%
|Kapsch TrafficCom AG
|5,36
|-3,94%
|Marinomed Biotech AG
|12,90
|-1,53%
|OMV AG
|60,15
|0,25%
|Polytec
|4,05
|5,47%
|Schoeller-Bleckmann
|36,95
|-0,14%
|Verbund AG
|64,15
|1,91%
|Warimpex
|0,51
|4,08%
|Wolford AG
|2,98
|2,76%
Indizes in diesem Artikel
|ATX Prime
|2 865,52
|-0,57%