Minuszeichen in Wien: ATX Prime zeigt sich am Mittag schwächer

Derzeit ziehen sich die Anleger in Wien zurück.

Um 12:09 Uhr bewegt sich der ATX Prime im Wiener Börse-Handel 2,04 Prozent tiefer bei 2 645,81 Punkten. Zuvor ging der ATX Prime 0,027 Prozent tiefer bei 2 700,16 Punkten in den Handel, nach 2 700,88 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Dienstag bei 2 700,18 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 2 644,83 Punkten verzeichnete.

So entwickelt sich der ATX Prime auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX Prime wies am vorherigen Handelstag, dem 19.12.2025, einen Stand von 2 596,64 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 20.10.2025, erreichte der ATX Prime einen Stand von 2 305,83 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 20.01.2025, betrug der ATX Prime-Kurs 1 894,78 Punkte.

Seit Jahresbeginn 2026 verlor der Index bereits um 0,465 Prozent. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des ATX Prime bereits bei 2 720,93 Punkten. Bei 2 644,83 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops im ATX Prime aktuell

Unter den Top-Aktien im ATX Prime befinden sich derzeit Wolford (+ 2,04 Prozent auf 3,00 EUR), UBM Development (+ 0,95 Prozent auf 21,20 EUR), Warimpex (+ 0,00 Prozent auf 0,51 EUR), Flughafen Wien (-0,36 Prozent auf 55,20 EUR) und AMAG (-0,38 Prozent auf 26,10 EUR). Unter den schwächsten ATX Prime-Aktien befinden sich derweil Marinomed Biotech (-4,21 Prozent auf 18,20 EUR), STRABAG SE (-3,93 Prozent auf 78,20 EUR), voestalpine (-3,66 Prozent auf 37,88 EUR), Rosenbauer (-3,62 Prozent auf 45,20 EUR) und UNIQA Insurance (-3,52 Prozent auf 15,34 EUR).

Die meistgehandelten Aktien im ATX Prime

Die voestalpine-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im ATX Prime auf. Zuletzt wurden via Wiener Börse 110 499 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 40,739 Mrd. Euro weist die Erste Group Bank-Aktie im ATX Prime derzeit den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der ATX Prime-Titel

Unter den ATX Prime-Aktien präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Raiffeisen-Aktie mit 5,95 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die höchste Dividendenrendite ist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,93 Prozent bei der OMV-Aktie zu erwarten.

