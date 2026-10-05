Erste Group Bank Aktie
WKN: 65201 / ISIN: AT0000652011
|Wiener Börse-Handel im Fokus
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05.10.2026 12:26:45
Minuszeichen in Wien: ATX Prime zeigt sich mittags leichter
Am Montag tendiert der ATX Prime um 12:10 Uhr via Wiener Börse 0,24 Prozent schwächer bei 3 287,57 Punkten. Zum Start des Montagshandels stand ein Verlust von 0,008 Prozent auf 3 295,22 Punkte an der Kurstafel, nach 3 295,49 Punkten am Vortag.
Der ATX Prime erreichte heute sein Tageshoch bei 3 303,72 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 3 268,27 Punkten lag.
So bewegt sich der ATX Prime seit Beginn des Jahres
Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 04.09.2026, betrug der ATX Prime-Kurs 3 369,49 Punkte. Vor drei Monaten ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX Prime lag am vorherigen Handelstag, dem 03.07.2026, bei 3 227,82 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX Prime erreichte am vorherigen Handelstag, dem 03.10.2025, den Wert von 2 377,15 Punkten.
Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2026 bereits um 23,68 Prozent. Bei 3 448,52 Punkten markierte der ATX Prime bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 2 489,01 Zählern erreicht.
Das sind die Gewinner und Verlierer im ATX Prime
Die stärksten Einzelwerte im ATX Prime sind derzeit Schoeller-Bleckmann (+ 2,09 Prozent auf 29,30 EUR), Lenzing (+ 2,04 Prozent auf 14,02 EUR), Flughafen Wien (+ 1,51 Prozent auf 53,80 EUR), Telekom Austria (+ 1,33 Prozent auf 9,12 EUR) und Frequentis (+ 1,19 Prozent auf 68,00 EUR). Am anderen Ende der ATX Prime-Liste stehen derweil Warimpex (-7,63 Prozent auf 0,46 EUR), Wolford (-2,78 Prozent auf 2,10 EUR), voestalpine (-2,08 Prozent auf 43,40 EUR), Polytec (-1,67 Prozent auf 5,88 EUR) und UBM Development (-1,53 Prozent auf 16,05 EUR) unter Druck.
Welche Aktien im ATX Prime die höchste Marktkapitalisierung aufweisen
Aktuell weist die Lenzing-Aktie das größte Handelsvolumen im ATX Prime auf. 145 807 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie dominiert den ATX Prime hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 44,128 Mrd. Euro.
Fundamentaldaten der ATX Prime-Titel im Fokus
2026 präsentiert die OMV-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 7,17 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime. Die höchste Dividendenrendite fällt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,71 Prozent bei der OMV-Aktie an.
Redaktion finanzen.at
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