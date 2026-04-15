Minuszeichen in Wien: ATX Prime zum Handelsende im Minus

Am Mittwoch ging es im ATX Prime via Wiener Börse letztendlich um 0,28 Prozent auf 2 910,44 Punkte nach unten. Zum Handelsbeginn stand ein Zuschlag von 0,020 Prozent auf 2 919,23 Punkte an der Kurstafel, nach 2 918,64 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des ATX Prime lag am Mittwoch bei 2 929,43 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 2 909,30 Punkten erreichte.

ATX Prime-Entwicklung im Jahresverlauf

Auf Wochensicht verbucht der ATX Prime bislang einen Gewinn von 1,43 Prozent. Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX Prime bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 13.03.2026, bei 2 618,16 Punkten. Vor drei Monaten, am 15.01.2026, wurde der ATX Prime auf 2 716,81 Punkte taxiert. Vor einem Jahr, am 15.04.2025, wurde der ATX Prime mit einer Bewertung von 1 976,18 Punkten gehandelt.

Auf Jahressicht 2026 schlägt ein Plus von 9,49 Prozent zu Buche. Aktuell liegt der ATX Prime bei einem Jahreshoch von 2 929,43 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 2 489,01 Punkte.

ATX Prime-Gewinner und -Verlierer

Zu den stärksten Einzelwerten im ATX Prime zählen derzeit Rosenbauer (+ 3,40 Prozent auf 54,80 EUR), Frequentis (+ 2,41 Prozent auf 80,60 EUR), AT S (AT&S) (+ 2,32) Prozent auf 70,70 EUR), BAWAG (+ 2,11 Prozent auf 155,00 EUR) und AMAG (+ 1,70 Prozent auf 29,90 EUR). Die Flop-Titel im ATX Prime sind hingegen STRABAG SE (-6,48 Prozent auf 88,10 EUR), PORR (-2,96 Prozent auf 39,30 EUR), Wienerberger (-2,21 Prozent auf 24,78 EUR), Wolford (-1,96 Prozent auf 3,00 EUR) und Mayr-Melnhof Karton (-1,83 Prozent auf 91,00 EUR).

Blick in den ATX Prime: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Aktuell weist die Raiffeisen-Aktie das größte Handelsvolumen im ATX Prime auf. 400 507 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie dominiert den ATX Prime hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 40,588 Mrd. Euro.

Fundamentalkennzahlen der ATX Prime-Titel im Fokus

2026 verzeichnet die Warimpex-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 6,20 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime. Mit 7,24 Prozent hebt sich die Dividendenrendite der OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index hervor.

Redaktion finanzen.at