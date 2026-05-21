Minuszeichen in Wien: ATX Prime zum Start des Donnerstagshandels in Rot

Das macht der ATX Prime heute.

Am Donnerstag fällt der ATX Prime um 09:11 Uhr via Wiener Börse um 0,25 Prozent auf 2 913,53 Punkte zurück. Zuvor ging der ATX Prime 0,007 Prozent tiefer bei 2 920,74 Punkten in den Donnerstagshandel, nach 2 920,93 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des ATX Prime betrug 2 912,59 Punkte, das Tageshoch hingegen 2 923,56 Zähler.

So bewegt sich der ATX Prime auf Jahressicht

Auf Wochensicht stieg der ATX Prime bereits um 0,554 Prozent. Noch vor einem Monat, am 21.04.2026, erreichte der ATX Prime einen Wert von 2 894,88 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 20.02.2026, stand der ATX Prime bei 2 886,08 Punkten. Der ATX Prime wies vor einem Jahr, am 21.05.2025, einen Wert von 2 226,63 Punkten auf.

Seit Beginn des Jahres 2026 stieg der Index bereits um 9,61 Prozent. Der ATX Prime markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 2 973,28 Punkten. Bei 2 489,01 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im ATX Prime

Die Gewinner-Aktien im ATX Prime sind aktuell FACC (+ 2,88 Prozent auf 15,00 EUR), EVN (+ 1,56 Prozent auf 29,25 EUR), Lenzing (+ 1,45 Prozent auf 24,45 EUR), Rosenbauer (+ 0,96 Prozent auf 63,00 EUR) und Telekom Austria (+ 0,71 Prozent auf 9,95 EUR). Zu den schwächsten ATX Prime-Aktien zählen hingegen Warimpex (-6,90 Prozent auf 0,49 EUR), Schoeller-Bleckmann (-4,49 Prozent auf 32,95 EUR), Marinomed Biotech (-3,55 Prozent auf 9,50 EUR), AT S (AT&S) (-3,44 Prozent auf 112,20 EUR) und ZUMTOBEL (-2,74 Prozent auf 3,55 EUR).

Blick in den ATX Prime: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Das größte Handelsvolumen im ATX Prime kann derzeit die FACC-Aktie aufweisen. 45 374 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 37,734 Mrd. Euro weist die Erste Group Bank-Aktie im ATX Prime derzeit den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentalkennzahlen der ATX Prime-Mitglieder im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Raiffeisen-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 7,06 erwartet. Die OMV-Aktie bietet Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,17 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at