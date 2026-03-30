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Schoeller-Bleckmann Aktie

Schoeller-Bleckmann für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 94665 / ISIN: AT0000946652

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ATX im Fokus 30.03.2026 12:27:07

Minuszeichen in Wien: ATX sackt ab

Minuszeichen in Wien: ATX sackt ab

Der ATX verbucht aktuell Verluste.

Am Montag notiert der ATX um 12:08 Uhr via Wiener Börse 0,48 Prozent tiefer bei 5 245,57 Punkten. Die ATX-Mitglieder sind damit 153,560 Mrd. Euro wert. In den Handel ging der ATX 0,054 Prozent schwächer bei 5 267,94 Punkten, nach 5 270,78 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 5 269,83 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 5 235,49 Punkten.

ATX-Performance seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 27.02.2026, erreichte der ATX einen Stand von 5 701,70 Punkten. Vor drei Monaten, am 30.12.2025, wurde der ATX mit einer Bewertung von 5 326,33 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 28.03.2025, wurde der ATX auf 4 175,93 Punkte taxiert.

Für den Index ging es seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 1,98 Prozent nach unten. Das Jahreshoch des ATX beträgt derzeit 5 856,94 Punkte. Das Jahrestief liegt hingegen bei 5 007,83 Punkten.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im ATX

Die stärksten Aktien im ATX sind aktuell Schoeller-Bleckmann (+ 3,28 Prozent auf 36,20 EUR), PORR (+ 2,52 Prozent auf 34,55 EUR), Verbund (+ 2,44 Prozent auf 65,20 EUR), OMV (+ 1,80 Prozent auf 62,35 EUR) und CA Immobilien (+ 1,22 Prozent auf 23,28 EUR). Schwächer notieren im ATX derweil Andritz (-4,25 Prozent auf 59,75 EUR), Lenzing (-2,83 Prozent auf 24,05 EUR), Raiffeisen (-2,68 Prozent auf 35,60 EUR), voestalpine (-2,26 Prozent auf 37,24 EUR) und DO (-1,46 Prozent auf 161,80 EUR).

Die meistgehandelten Aktien im ATX

Das größte Handelsvolumen im ATX kann derzeit die Raiffeisen-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via Wiener Börse 115 744 Aktien gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 35,403 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im ATX den höchsten Börsenwert aus.

KGV und Dividende der ATX-Werte

Die Raiffeisen-Aktie verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 5,39 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den ATX-Werten. Im Hinblick auf die Dividendenrendite hat die OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,92 Prozent die Position als Spitzenreiter im Index inne.

Redaktion finanzen.at

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Weitere Links:

Die Tops und Flops im ATX

Bildquelle: Pavel Ignatov / Shutterstock.com

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