Andritz Aktie
WKN: 73000 / ISIN: AT0000730007
|Index-Performance
|
06.03.2026 17:58:52
Minuszeichen in Wien: ATX schlussendlich in der Verlustzone
Der ATX verlor im Wiener Börse-Handel zum Handelsschluss 0,62 Prozent auf 5 403,65 Punkte. Insgesamt kommt der ATX damit auf einen Börsenwert in Höhe von 160,749 Mrd. Euro. Zum Beginn des Freitagshandels stand ein Abschlag von 0,021 Prozent auf 5 436,17 Punkte an der Kurstafel, nach 5 437,32 Punkten am Vortag.
Im Tagesverlauf ging es für den ATX bis auf 5 491,86 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 5 354,42 Zählern.
ATX-Performance seit Beginn des Jahres
Seit Beginn der Woche sank der ATX bereits um 5,17 Prozent. Vor einem Monat, am 06.02.2026, lag der ATX-Kurs bei 5 665,53 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX notierte am vorherigen Handelstag, dem 05.12.2025, bei 5 081,82 Punkten. Der ATX wurde vor einem Jahr, am 06.03.2025, mit 4 329,90 Punkten bewertet.
Seit Beginn des Jahres 2026 schlägt ein Plus von 0,970 Prozent zu Buche. Bei 5 856,94 Punkten erreichte der ATX bislang ein Jahreshoch. Bei 5 314,88 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.
ATX-Top-Flop-Liste
Die stärksten Aktien im ATX sind aktuell Verbund (+ 4,45 Prozent auf 64,60 EUR), Schoeller-Bleckmann (+ 2,63 Prozent auf 35,15 EUR), OMV (+ 2,22 Prozent auf 57,45 EUR), EVN (+ 1,99 Prozent auf 28,20 EUR) und Andritz (+ 1,57 Prozent auf 68,10 EUR). Flop-Aktien im ATX sind hingegen DO (-4,74 Prozent auf 181,00 EUR), AT S (AT&S) (-4,23 Prozent auf 45,25 EUR), Wienerberger (-3,97 Prozent auf 24,66 EUR), Raiffeisen (-3,87 Prozent auf 37,28 EUR) und voestalpine (-2,08 Prozent auf 42,40 EUR).
ATX-Aktien mit dem größten Börsenwert
Das größte Handelsvolumen im ATX kann derzeit die Wienerberger-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via Wiener Börse 703 693 Aktien gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie weist im ATX mit 38,292 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.
Diese Dividenden zahlen die ATX-Mitglieder
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Raiffeisen-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 5,73 zu Buche schlagen. Die OMV-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,69 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.
Redaktion finanzen.at
