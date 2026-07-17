Minuszeichen in Wien: ATX schlussendlich in der Verlustzone

Der ATX verlor im Wiener Börse-Handel zum Handelsschluss 1,47 Prozent auf 6 364,91 Punkte. Insgesamt kommt der ATX damit auf einen Börsenwert in Höhe von 180,355 Mrd. Euro. Zum Beginn des Freitagshandels stand ein Abschlag von 0,001 Prozent auf 6 459,58 Punkte an der Kurstafel, nach 6 459,67 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den ATX bis auf 6 461,46 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 6 319,45 Zählern.

ATX-Performance seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche sank der ATX bereits um 1,74 Prozent. Vor einem Monat, am 17.06.2026, lag der ATX-Kurs bei 6 568,68 Punkten. Der ATX notierte noch vor drei Monaten, am 17.04.2026, bei 5 957,70 Punkten. Der ATX wurde vor einem Jahr, am 17.07.2025, mit 4 486,49 Punkten bewertet.

Seit Beginn des Jahres 2026 schlägt ein Plus von 18,93 Prozent zu Buche. Bei 6 599,69 Punkten erreichte der ATX bislang ein Jahreshoch. Bei 5 007,83 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

ATX-Top-Flop-Liste

Die stärksten Aktien im ATX sind aktuell Lenzing (+ 2,40 Prozent auf 25,60 EUR), EVN (+ 0,86 Prozent auf 29,40 EUR), CA Immobilien (+ 0,85 Prozent auf 23,70 EUR), Wienerberger (+ 0,79 Prozent auf 22,94 EUR) und Österreichische Post (+ 0,46 Prozent auf 32,45 EUR). Flop-Aktien im ATX sind hingegen AT S (AT&S) (-7,22 Prozent auf 162,00 EUR), Raiffeisen (-3,02 Prozent auf 53,05 EUR), Palfinger (-2,90 Prozent auf 31,85 EUR), Erste Group Bank (-2,62 Prozent auf 111,70 EUR) und BAWAG (-1,38 Prozent auf 172,00 EUR).

ATX-Aktien mit dem größten Börsenwert

Das größte Handelsvolumen im ATX kann derzeit die voestalpine-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via Wiener Börse 466 664 Aktien gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie weist im ATX mit 44,628 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Diese Dividenden zahlen die ATX-Mitglieder

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die OMV-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 7,33 zu Buche schlagen. Die OMV-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,40 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at