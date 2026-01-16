Minuszeichen in Wien: ATX schwächer

Der ATX tendiert im Wiener Börse-Handel um 15:41 Uhr um 0,29 Prozent schwächer bei 5 455,37 Punkten. Die Marktkapitalisierung der enthaltenen Werte beträgt damit 158,346 Mrd. Euro. Zum Beginn des Freitagshandels stand ein Abschlag von 0,007 Prozent auf 5 470,65 Punkte an der Kurstafel, nach 5 471,02 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des ATX lag am Freitag bei 5 445,27 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 5 477,42 Punkten erreichte.

So entwickelt sich der ATX seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht verzeichnet der ATX bislang Gewinne von 0,962 Prozent. Der ATX erreichte vor einem Monat, am 16.12.2025, einen Stand von 5 173,28 Punkten. Der ATX stand vor drei Monaten, am 16.10.2025, bei 4 675,21 Punkten. Vor einem Jahr, am 16.01.2025, verzeichnete der ATX einen Stand von 3 725,56 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 stieg der Index bereits um 1,94 Prozent. In diesem Jahr schaffte es der ATX bereits bis auf ein Jahreshoch bei 5 477,42 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 5 343,46 Zähler.

Tops und Flops aktuell

Die Gewinner-Aktien im ATX sind aktuell AT S (AT&S) (+ 2,24 Prozent auf 36,55 EUR), BAWAG (+ 1,94 Prozent auf 136,70 EUR), DO (+ 0,73 Prozent auf 207,00 EUR), UNIQA Insurance (+ 0,38 Prozent auf 15,66 EUR) und OMV (+ 0,37 Prozent auf 49,16 EUR). Zu den schwächsten ATX-Aktien zählen hingegen Schoeller-Bleckmann (-4,74 Prozent auf 32,15 EUR), Wienerberger (-3,20 Prozent auf 28,44 EUR), voestalpine (-2,53 Prozent auf 38,60 EUR), PORR (-2,40 Prozent auf 32,60 EUR) und STRABAG SE (-1,45 Prozent auf 81,60 EUR).

Die teuersten ATX-Unternehmen

Im ATX weist die Wienerberger-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 128 332 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im ATX macht die Erste Group Bank-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 40,506 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

ATX-Fundamentalkennzahlen

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Raiffeisen-Aktie. Hier wird ein KGV von 6,03 erwartet. In puncto Dividendenrendite ist die OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,92 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

