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13.11.2026 09:28:56
Minuszeichen in Wien: ATX startet mit Verlusten
Am Freitag verbucht der ATX um 09:11 Uhr via Wiener Börse ein Minus in Höhe von 0,13 Prozent auf 6 677,50 Punkte. Insgesamt kommt der Index damit auf einen Börsenwert in Höhe von 196,050 Mrd. Euro. Zuvor ging der ATX 0,041 Prozent leichter bei 6 683,14 Punkten in den Handel, nach 6 685,89 Punkten am Vortag.
Der ATX verzeichnete bei 6 683,88 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Freitag 6 654,44 Einheiten.
ATX seit Jahresbeginn
Seit Wochenbeginn stieg der ATX bereits um 3,77 Prozent. Vor einem Monat, am 13.10.2026, lag der ATX-Kurs bei 6 627,90 Punkten. Vor drei Monaten, am 13.08.2026, wurde der ATX mit einer Bewertung von 6 728,18 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr, am 13.11.2025, wurde der ATX mit einer Bewertung von 4 901,81 Punkten gehandelt.
Seit Jahresanfang 2026 gewann der Index bereits um 24,77 Prozent. Der ATX markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 7 043,27 Punkten. Bei 5 007,83 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.
Aufsteiger und Absteiger im ATX
Unter den stärksten Einzelwerten im ATX befinden sich derzeit Wienerberger (+ 1,47 Prozent auf 16,62 EUR), Verbund (+ 1,02 Prozent auf 74,20 EUR), OMV (+ 0,69 Prozent auf 73,35 EUR), EVN (+ 0,48 Prozent auf 31,45 EUR) und PORR (+ 0,45 Prozent auf 33,15 EUR). Schwächer notieren im ATX hingegen voestalpine (-2,43 Prozent auf 36,88 EUR), DO (-1,28 Prozent auf 231,00 EUR), Palfinger (-0,72 Prozent auf 27,70 EUR), Vienna Insurance (-0,64 Prozent auf 77,10 EUR) und Andritz (-0,59 Prozent auf 84,30 EUR).
Blick in den ATX: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung
Im ATX ist die Wienerberger-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via Wiener Börse 89 841 Aktien gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie macht im ATX mit 45,837 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.
Fundamentaldaten der ATX-Mitglieder
Die OMV-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,15 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den ATX-Werten. Im Index bietet die OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,58 Prozent die höchste Dividendenrendite.
Redaktion finanzen.at
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Aktien in diesem Artikel
|Andritz AG
|83,40
|-1,65%
|DO & CO
|230,50
|-1,50%
|Erste Group Bank AG
|115,90
|-0,52%
|EVN AG (Energie-Versorgung Niederösterreich AG)
|31,40
|0,32%
|OMV AG
|73,35
|0,69%
|Österreichische Post AG
|32,10
|0,47%
|Palfinger AG
|27,50
|-1,43%
|PORR AG
|33,00
|0,00%
|Verbund AG
|73,70
|0,34%
|Vienna Insurance
|77,20
|-0,52%
|voestalpine AG
|36,56
|-3,28%
|Wienerberger AG
|16,45
|0,43%
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