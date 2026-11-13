Minuszeichen in Wien: ATX startet mit Verlusten

Am Freitag verbucht der ATX um 09:11 Uhr via Wiener Börse ein Minus in Höhe von 0,13 Prozent auf 6 677,50 Punkte. Insgesamt kommt der Index damit auf einen Börsenwert in Höhe von 196,050 Mrd. Euro. Zuvor ging der ATX 0,041 Prozent leichter bei 6 683,14 Punkten in den Handel, nach 6 685,89 Punkten am Vortag.

Der ATX verzeichnete bei 6 683,88 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Freitag 6 654,44 Einheiten.

ATX seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn stieg der ATX bereits um 3,77 Prozent. Vor einem Monat, am 13.10.2026, lag der ATX-Kurs bei 6 627,90 Punkten. Vor drei Monaten, am 13.08.2026, wurde der ATX mit einer Bewertung von 6 728,18 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr, am 13.11.2025, wurde der ATX mit einer Bewertung von 4 901,81 Punkten gehandelt.

Seit Jahresanfang 2026 gewann der Index bereits um 24,77 Prozent. Der ATX markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 7 043,27 Punkten. Bei 5 007,83 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Aufsteiger und Absteiger im ATX

Unter den stärksten Einzelwerten im ATX befinden sich derzeit Wienerberger (+ 1,47 Prozent auf 16,62 EUR), Verbund (+ 1,02 Prozent auf 74,20 EUR), OMV (+ 0,69 Prozent auf 73,35 EUR), EVN (+ 0,48 Prozent auf 31,45 EUR) und PORR (+ 0,45 Prozent auf 33,15 EUR). Schwächer notieren im ATX hingegen voestalpine (-2,43 Prozent auf 36,88 EUR), DO (-1,28 Prozent auf 231,00 EUR), Palfinger (-0,72 Prozent auf 27,70 EUR), Vienna Insurance (-0,64 Prozent auf 77,10 EUR) und Andritz (-0,59 Prozent auf 84,30 EUR).

Blick in den ATX: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Im ATX ist die Wienerberger-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via Wiener Börse 89 841 Aktien gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie macht im ATX mit 45,837 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentaldaten der ATX-Mitglieder

Die OMV-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,15 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den ATX-Werten. Im Index bietet die OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,58 Prozent die höchste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at