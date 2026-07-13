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13.07.2026 15:59:00
Minuszeichen in Wien: ATX verbucht nachmittags Abschläge
Am Montag sinkt der ATX um 15:40 Uhr via Wiener Börse um 0,56 Prozent auf 6 448,77 Punkte. Die ATX-Mitglieder kommen damit auf eine Marktkapitalisierung von 180,861 Mrd. Euro. Zuvor ging der ATX 0,108 Prozent leichter bei 6 477,89 Punkten in den Montagshandel, nach 6 484,89 Punkten am Vortag.
Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 6 418,55 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 6 480,07 Punkten verzeichnete.
So entwickelt sich der ATX auf Jahressicht
Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 12.06.2026, lag der ATX-Kurs bei 6 258,71 Punkten. Vor drei Monaten, am 13.04.2026, verzeichnete der ATX einen Stand von 5 797,75 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 11.07.2025, verzeichnete der ATX einen Wert von 4 483,18 Punkten.
Der Index stieg seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 20,50 Prozent zu. In diesem Jahr schaffte es der ATX bereits bis auf ein Jahreshoch bei 6 599,69 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 5 007,83 Punkten verzeichnet.
ATX-Tops und -Flops
Unter den Top-Aktien im ATX befinden sich aktuell OMV (+ 1,59 Prozent auf 60,85 EUR), EVN (+ 1,57 Prozent auf 29,20 EUR), Verbund (+ 1,40 Prozent auf 58,10 EUR), Schoeller-Bleckmann (+ 1,31 Prozent auf 30,85 EUR) und Palfinger (+ 0,95 Prozent auf 31,75 EUR). Zu den schwächsten ATX-Aktien zählen derweil AT S (AT&S) (-5,14 Prozent auf 177,20 EUR), Vienna Insurance (-2,40 Prozent auf 65,10 EUR), DO (-2,12 Prozent auf 208,00 EUR), UNIQA Insurance (-1,89 Prozent auf 17,62 EUR) und BAWAG (-1,02 Prozent auf 174,50 EUR).
Welche ATX-Aktien den größten Börsenwert aufweisen
Im ATX sticht die OMV-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 146 147 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die Erste Group Bank-Aktie mit 45,677 Mrd. Euro die dominierende Aktie im ATX.
Fundamentaldaten der ATX-Werte im Blick
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die OMV-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 7,23 zu Buche schlagen. Was die Dividendenrendite angeht, ist die OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,50 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.
Redaktion finanzen.at
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