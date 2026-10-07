Österreichische Post Aktie
WKN DE: A0JML5 / ISIN: AT0000APOST4
|ATX-Kursentwicklung
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07.10.2026 17:58:26
Minuszeichen in Wien: ATX verbucht schlussendlich Abschläge
Der ATX notierte im Wiener Börse-Handel zum Handelsende um 2,65 Prozent leichter bei 6 611,99 Punkten. Der Börsenwert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 190,732 Mrd. Euro. Zum Handelsstart standen Verluste von 0,021 Prozent auf 6 790,78 Punkte an der Kurstafel, nach 6 792,23 Punkten am Vortag.
Der ATX verzeichnete bei 6 562,76 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Mittwoch 6 793,71 Einheiten.
ATX seit Jahresbeginn
Seit Beginn der Woche verbucht der ATX bislang ein Minus von 1,57 Prozent. Der ATX wurde vor einem Monat, am 07.09.2026, mit 6 905,36 Punkten bewertet. Der ATX erreichte vor drei Monaten, am 07.07.2026, den Wert von 6 488,23 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 07.10.2025, betrug der ATX-Kurs 4 703,24 Punkte.
Der Index kletterte auf Jahressicht 2026 bereits um 23,55 Prozent aufwärts. 7 043,27 Punkte markierten den Höchststand des ATX im laufenden Jahr. Das Jahrestief wurde hingegen bei 5 007,83 Zählern markiert.
ATX-Aufsteiger und -Absteiger
Unter den stärksten Aktien im ATX befinden sich aktuell OMV (+ 2,39 Prozent auf 72,90 EUR), Österreichische Post (-0,32 Prozent auf 30,70 EUR), Verbund (-0,55 Prozent auf 63,10 EUR), EVN (-0,87 Prozent auf 28,55 EUR) und Mayr-Melnhof Karton (-1,49 Prozent auf 66,20 EUR). Die Flop-Titel im ATX sind hingegen Erste Group Bank (-4,90 Prozent auf 110,60 EUR), Andritz (-4,26 Prozent auf 80,90 EUR), Raiffeisen (-3,91 Prozent auf 57,75 EUR), BAWAG (-3,79 Prozent auf 170,30 EUR) und voestalpine (-3,59 Prozent auf 43,00 EUR).
Welche ATX-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen
Die Wienerberger-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im ATX auf. 706 839 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 44,633 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im ATX den höchsten Börsenwert auf.
Fundamentaldaten der ATX-Aktien im Fokus
Im ATX hat die OMV-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 7,27 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die OMV-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,57 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.
Redaktion finanzen.at
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