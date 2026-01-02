ATX

ATX-Performance im Fokus 02.01.2026 09:29:14

Minuszeichen in Wien: ATX verbucht zum Start Verluste

Der ATX gibt am Morgen nach seinem Vortagesanstieg nach.

Der ATX gibt im Wiener Börse-Handel um 09:12 Uhr um 0,23 Prozent auf 5 314,07 Punkte nach. Insgesamt kommt der ATX damit auf einen Börsenwert in Höhe von 155,967 Mrd. Euro. In den Freitagshandel ging der ATX 0,005 Prozent schwächer bei 5 326,08 Punkten, nach 5 326,33 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des ATX lag am Freitag bei 5 327,61 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 5 300,66 Punkten erreichte.

ATX-Entwicklung seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn ging es für den ATX bereits um 1,24 Prozent aufwärts. Der ATX lag noch vor einem Monat, am 02.12.2025, bei 5 071,68 Punkten. Der ATX wies vor drei Monaten, am 02.10.2025, einen Stand von 4 708,02 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 02.01.2025, erreichte der ATX einen Stand von 3 656,78 Punkten.

Das sind die Gewinner und Verlierer im ATX

Die stärksten Aktien im ATX sind aktuell Lenzing (+ 2,56 Prozent auf 24,00 EUR), CA Immobilien (+ 1,78 Prozent auf 22,92 EUR), Verbund (+ 0,89 Prozent auf 62,55 EUR), Vienna Insurance (+ 0,74 Prozent auf 67,70 EUR) und Schoeller-Bleckmann (+ 0,73 Prozent auf 27,45 EUR). Schwächer notieren im ATX hingegen DO (-1,21 Prozent auf 204,50 EUR), Wienerberger (-1,18 Prozent auf 30,26 EUR), Raiffeisen (-0,78 Prozent auf 38,00 EUR), voestalpine (-0,64 Prozent auf 37,54 EUR) und CPI Europe (-0,57 Prozent auf 15,63 EUR).

Blick in den ATX: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Im ATX sticht die voestalpine-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via Wiener Börse 23 417 Aktien gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 39,962 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im ATX den höchsten Börsenwert.

ATX-Fundamentalkennzahlen im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die CPI Europe-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 6,06 zu Buche schlagen. Im Index verzeichnet die OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 9,17 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at

Weitere Links:

Die Tops und Flops im ATX

Bildquelle: Pavel Ignatov / Shutterstock.com
Indizes in diesem Artikel

ATX 5 343,49 0,32%

