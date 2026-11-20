Um 12:10 Uhr tendiert der ATX im Wiener Börse-Handel 1,90 Prozent schwächer bei 6 257,95 Punkten. Der Wert der im ATX enthaltenen Werte beträgt damit 186,471 Mrd. Euro. Zum Beginn des Freitagshandels stand ein Verlust von 0,065 Prozent auf 6 374,95 Punkte an der Kurstafel, nach 6 379,10 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 6 191,21 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 6 374,95 Punkten.

ATX seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht fiel der ATX bereits um 5,97 Prozent zurück. Noch vor einem Monat, am 20.10.2026, bewegte sich der ATX bei 6 452,99 Punkten. Der ATX erreichte vor drei Monaten, am 20.08.2026, den Stand von 6 567,24 Punkten. Der ATX erreichte vor einem Jahr, am 20.11.2025, den Wert von 4 819,93 Punkten.

Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 16,93 Prozent aufwärts. Das Jahreshoch des ATX liegt derzeit bei 7 043,27 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 5 007,83 Punkte.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im ATX

Unter den stärksten Einzelwerten im ATX befinden sich derzeit UNIQA Insurance (+ 2,86 Prozent auf 18,72 EUR), Österreichische Post (-0,31 Prozent auf 31,95 EUR), CA Immobilien (-0,48 Prozent auf 20,80 EUR), Palfinger (-0,57 Prozent auf 26,15 EUR) und STRABAG SE (-0,58 Prozent auf 103,60 EUR). Zu den schwächsten ATX-Aktien zählen derweil AT S (AT&S) (-9,65 Prozent auf 103,00 EUR), Lenzing (-4,11 Prozent auf 9,80 EUR), Mayr-Melnhof Karton (-3,93 Prozent auf 70,80 EUR), Andritz (-3,21 Prozent auf 78,40 EUR) und Erste Group Bank (-2,32 Prozent auf 109,60 EUR).

Die meistgehandelten Aktien im ATX

Im ATX ist die Wienerberger-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 211 896 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie weist im ATX den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 43,312 Mrd. Euro.

ATX-Fundamentaldaten im Fokus

Die OMV-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,80 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den ATX-Werten auf. Unter den Aktien im Index weist die OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,00 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.at