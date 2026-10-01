Minuszeichen in Wien: ATX zeigt sich mittags leichter

Der ATX bewegt sich im Wiener Börse-Handel um 12:10 Uhr um 1,24 Prozent tiefer bei 6 770,65 Punkten. Damit sind die enthaltenen Werte 196,271 Mrd. Euro wert. Zum Start des Donnerstagshandels stand ein Verlust von 0,085 Prozent auf 6 850,14 Punkte an der Kurstafel, nach 6 856,00 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des ATX lag heute bei 6 692,79 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 6 850,14 Punkten erreichte.

ATX auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn verlor der ATX bereits um 2,51 Prozent. Der ATX wies vor einem Monat, am 01.09.2026, einen Wert von 6 758,19 Punkten auf. Der ATX notierte noch vor drei Monaten, am 01.07.2026, bei 6 386,81 Punkten. Der ATX verzeichnete vor einem Jahr, am 01.10.2025, den Stand von 4 699,72 Punkten.

Im Index schlägt seit Beginn des Jahres 2026 ein Plus von 26,51 Prozent zu Buche. Bei 7 043,27 Punkten markierte der ATX bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 5 007,83 Zählern erreicht.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im ATX

Die Gewinner-Aktien im ATX sind aktuell AT S (AT&S) (+ 1,25 Prozent auf 203,00 EUR), Wienerberger (+ 0,59 Prozent auf 17,16 EUR), DO (+ 0,21 Prozent auf 187,80 EUR), Palfinger (-0,18 Prozent auf 27,40 EUR) und BAWAG (-0,22 Prozent auf 178,50 EUR). Schwächer notieren im ATX hingegen Lenzing (-8,27 Prozent auf 19,08 EUR), UNIQA Insurance (-2,58 Prozent auf 17,40 EUR), Mayr-Melnhof Karton (-2,55 Prozent auf 68,90 EUR), Erste Group Bank (-2,31 Prozent auf 118,30 EUR) und Raiffeisen (-2,25 Prozent auf 60,70 EUR).

ATX-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Aktuell weist die Wienerberger-Aktie das größte Handelsvolumen im ATX auf. Zuletzt wurden via Wiener Börse 212 119 Aktien gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die Erste Group Bank-Aktie mit 47,818 Mrd. Euro die dominierende Aktie im ATX.

Fundamentalkennzahlen der ATX-Titel im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die OMV-Aktie. Hier soll ein KGV von 7,39 zu Buche schlagen. Die OMV-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 6,63 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at