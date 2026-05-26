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26.05.2026 17:58:55
Minuszeichen in Wien: ATX zeigt sich zum Ende des Dienstagshandels leichter
Schlussendlich notierte der ATX im Wiener Börse-Handel 0,79 Prozent schwächer bei 6 099,93 Punkten. Die ATX-Mitglieder kommen damit auf einen Börsenwert von 168,789 Mrd. Euro. Zuvor ging der ATX 0,000 Prozent stärker bei 6 148,24 Punkten in den Dienstagshandel, nach 6 148,24 Punkten am Vortag.
Das Tageshoch des ATX betrug 6 160,93 Punkte, das Tagestief hingegen 6 099,93 Zähler.
So bewegt sich der ATX auf Jahressicht
Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 24.04.2026, notierte der ATX bei 5 753,83 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 26.02.2026, bewegte sich der ATX bei 5 763,61 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 26.05.2025, wies der ATX einen Stand von 4 415,57 Punkten auf.
Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 13,98 Prozent aufwärts. Bei 6 160,93 Punkten schaffte es der ATX bislang auf ein Jahreshoch. Bei 5 007,83 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.
Heutige Tops und Flops im ATX
Zu den Top-Aktien im ATX zählen aktuell Schoeller-Bleckmann (+ 3,31 Prozent auf 34,30 EUR), Verbund (+ 1,34 Prozent auf 60,30 EUR), Österreichische Post (+ 1,27 Prozent auf 32,00 EUR), STRABAG SE (+ 0,11 Prozent auf 91,60 EUR) und Andritz (+ 0,00 Prozent auf 77,80 EUR). Am anderen Ende der ATX-Liste stehen hingegen Vienna Insurance (-2,92 Prozent auf 63,20 EUR), AT S (AT&S) (-2,78 Prozent auf 140,00 EUR), Lenzing (-2,62 Prozent auf 24,20 EUR), DO (-2,41 Prozent auf 186,20 EUR) und CA Immobilien (-1,96 Prozent auf 25,00 EUR) unter Druck.
ATX-Aktien mit dem Top-Börsenwert
Die Wienerberger-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im ATX auf. Zuletzt wurden via Wiener Börse 407 359 Aktien gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 38,180 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im ATX den höchsten Börsenwert auf.
Diese Dividenden zahlen die ATX-Werte
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX hat 2026 laut FactSet-Schätzung die Raiffeisen-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 7,30 zu Buche schlagen. Die OMV-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,21 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.
Redaktion finanzen.at
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