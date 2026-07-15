Minuszeichen in Wien: ATX zeigt sich zum Handelsende leichter

Am Mittwoch verbuchte der ATX via Wiener Börse schlussendlich ein Minus in Höhe von 0,52 Prozent auf 6 471,55 Punkte. Damit sind die enthaltenen Werte 180,437 Mrd. Euro wert. Zum Handelsbeginn standen Verluste von 0,010 Prozent auf 6 504,75 Punkte an der Kurstafel, nach 6 505,39 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der ATX bei 6 458,54 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 6 514,93 Punkten.

ATX-Entwicklung seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche sank der ATX bereits um 0,098 Prozent. Der ATX wurde vor einem Monat, am 15.06.2026, mit 6 420,63 Punkten bewertet. Noch vor drei Monaten, am 15.04.2026, erreichte der ATX einen Stand von 5 882,17 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 15.07.2025, wies der ATX einen Wert von 4 459,23 Punkten auf.

Seit Anfang des Jahres 2026 gewann der Index bereits um 20,92 Prozent. Bei 6 599,69 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des ATX. Bei 5 007,83 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Das sind die Gewinner und Verlierer im ATX

Die stärksten Einzelwerte im ATX sind aktuell Wienerberger (+ 3,84 Prozent auf 22,74 EUR), STRABAG SE (+ 2,75 Prozent auf 85,80 EUR), voestalpine (+ 2,38 Prozent auf 45,54 EUR), Andritz (+ 1,66 Prozent auf 73,30 EUR) und Lenzing (+ 1,66 Prozent auf 24,55 EUR). Flop-Aktien im ATX sind hingegen Raiffeisen (-3,23 Prozent auf 55,40 EUR), Vienna Insurance (-2,70 Prozent auf 64,90 EUR), Verbund (-2,61 Prozent auf 57,90 EUR), AT S (AT&S) (-2,17 Prozent auf 180,00 EUR) und Erste Group Bank (-1,37 Prozent auf 114,90 EUR).

ATX-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Im ATX ist die OMV-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via Wiener Börse 383 380 Aktien gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 45,133 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im ATX den höchsten Börsenwert auf.

KGV und Dividende der ATX-Titel

Unter den ATX-Aktien hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die OMV-Aktie mit 7,35 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die höchste Dividendenrendite ist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,37 Prozent bei der OMV-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.at