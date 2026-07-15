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WKN: 90850 / ISIN: AT0000908504

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ATX aktuell 15.07.2026 17:58:28

Minuszeichen in Wien: ATX zeigt sich zum Handelsende leichter

Minuszeichen in Wien: ATX zeigt sich zum Handelsende leichter

Der ATX erlitt am dritten Tag der Woche Verluste.

Am Mittwoch verbuchte der ATX via Wiener Börse schlussendlich ein Minus in Höhe von 0,52 Prozent auf 6 471,55 Punkte. Damit sind die enthaltenen Werte 180,437 Mrd. Euro wert. Zum Handelsbeginn standen Verluste von 0,010 Prozent auf 6 504,75 Punkte an der Kurstafel, nach 6 505,39 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der ATX bei 6 458,54 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 6 514,93 Punkten.

ATX-Entwicklung seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche sank der ATX bereits um 0,098 Prozent. Der ATX wurde vor einem Monat, am 15.06.2026, mit 6 420,63 Punkten bewertet. Noch vor drei Monaten, am 15.04.2026, erreichte der ATX einen Stand von 5 882,17 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 15.07.2025, wies der ATX einen Wert von 4 459,23 Punkten auf.

Seit Anfang des Jahres 2026 gewann der Index bereits um 20,92 Prozent. Bei 6 599,69 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des ATX. Bei 5 007,83 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Das sind die Gewinner und Verlierer im ATX

Die stärksten Einzelwerte im ATX sind aktuell Wienerberger (+ 3,84 Prozent auf 22,74 EUR), STRABAG SE (+ 2,75 Prozent auf 85,80 EUR), voestalpine (+ 2,38 Prozent auf 45,54 EUR), Andritz (+ 1,66 Prozent auf 73,30 EUR) und Lenzing (+ 1,66 Prozent auf 24,55 EUR). Flop-Aktien im ATX sind hingegen Raiffeisen (-3,23 Prozent auf 55,40 EUR), Vienna Insurance (-2,70 Prozent auf 64,90 EUR), Verbund (-2,61 Prozent auf 57,90 EUR), AT S (AT&S) (-2,17 Prozent auf 180,00 EUR) und Erste Group Bank (-1,37 Prozent auf 114,90 EUR).

ATX-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Im ATX ist die OMV-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via Wiener Börse 383 380 Aktien gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 45,133 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im ATX den höchsten Börsenwert auf.

KGV und Dividende der ATX-Titel

Unter den ATX-Aktien hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die OMV-Aktie mit 7,35 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die höchste Dividendenrendite ist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,37 Prozent bei der OMV-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.at

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Weitere Links:

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Bildquelle: Pavel Ignatov / Shutterstock.com

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