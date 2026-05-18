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ATX im Blick 18.05.2026 09:29:13

Minuszeichen in Wien: ATX zeigt sich zum Handelsstart schwächer

Minuszeichen in Wien: ATX zeigt sich zum Handelsstart schwächer

Der ATX gibt heute nach seinem Vortagesanstieg nach.

Um 09:12 Uhr sinkt der ATX im Wiener Börse-Handel um 0,45 Prozent auf 5 833,29 Punkte. Der Börsenwert der enthaltenen Werte beträgt damit 166,990 Mrd. Euro. In den Handel ging der ATX 0,020 Prozent leichter bei 5 858,78 Punkten, nach 5 859,94 Punkten am Vortag.

Der ATX verzeichnete bei 5 858,78 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Montag 5 812,18 Einheiten.

ATX-Entwicklung auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 17.04.2026, wies der ATX einen Wert von 5 957,70 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 18.02.2026, wies der ATX einen Stand von 5 820,55 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 16.05.2025, wurde der ATX mit 4 438,00 Punkten berechnet.

Seit Anfang des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 9,00 Prozent aufwärts. Der ATX erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 6 018,30 Punkten. Bei 5 007,83 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Aufsteiger und Absteiger im ATX

Die Gewinner-Aktien im ATX sind aktuell OMV (+ 0,71 Prozent auf 63,40 EUR), Schoeller-Bleckmann (+ 0,44 Prozent auf 34,30 EUR), BAWAG (+ 0,14 Prozent auf 145,20 EUR), Verbund (+ 0,08 Prozent auf 61,70 EUR) und UNIQA Insurance (-0,12 Prozent auf 17,02 EUR). Die schwächsten ATX-Aktien sind hingegen PORR (-2,62 Prozent auf 35,25 EUR), DO (-2,20 Prozent auf 178,00 EUR), Wienerberger (-2,06 Prozent auf 21,88 EUR), STRABAG SE (-1,77 Prozent auf 89,00 EUR) und voestalpine (-1,70 Prozent auf 44,02 EUR).

Welche ATX-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Im ATX ist die Wienerberger-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via Wiener Börse 66 366 Aktien gehandelt. Mit 37,675 Mrd. Euro macht die Erste Group Bank-Aktie im ATX derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

ATX-Fundamentalkennzahlen im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die Raiffeisen-Aktie. Hier soll ein KGV von 7,06 zu Buche schlagen. Die OMV-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 7,27 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Pavel Ignatov / Shutterstock.com
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