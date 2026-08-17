Minuszeichen in Wien: Das macht der ATX am Nachmittag

Der ATX zeigt sich aktuell in Rot.

Um 15:42 Uhr fällt der ATX im Wiener Börse-Handel um 0,39 Prozent auf 6 706,59 Punkte zurück. Damit sind die enthaltenen Werte 187,776 Mrd. Euro wert. Zum Handelsbeginn stand ein Zuschlag von 0,002 Prozent auf 6 733,31 Punkte an der Kurstafel, nach 6 733,16 Punkten am Vortag.

Der ATX verzeichnete bei 6 699,34 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Montag 6 755,49 Einheiten.

ATX-Performance im Jahresverlauf

Vor einem Monat, am 17.07.2026, wurde der ATX auf 6 364,91 Punkte taxiert. Vor drei Monaten ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 15.05.2026, den Stand von 5 859,94 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 15.08.2025, betrug der ATX-Kurs 4 846,17 Punkte.

Für den Index ging es seit Jahresbeginn 2026 bereits um 25,32 Prozent nach oben. Der ATX erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 6 780,42 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 5 007,83 Punkten markiert.

Heutige Tops und Flops im ATX

Die Gewinner-Aktien im ATX sind derzeit Schoeller-Bleckmann (+ 1,72 Prozent auf 29,50 EUR), Verbund (+ 1,68 Prozent auf 57,35 EUR), OMV (+ 0,38 Prozent auf 66,00 EUR), UNIQA Insurance (+ 0,33 Prozent auf 18,26 EUR) und Erste Group Bank (-0,08 Prozent auf 122,50 EUR). Die Flop-Titel im ATX sind hingegen Wienerberger (-3,28 Prozent auf 20,06 EUR), CA Immobilien (-2,10 Prozent auf 23,35 EUR), Lenzing (-1,74 Prozent auf 22,60 EUR), AT S (AT&S) (-1,50 Prozent auf 170,60 EUR) und voestalpine (-1,32 Prozent auf 44,72 EUR).

ATX-Aktien mit dem größten Börsenwert

Das Handelsvolumen der Wienerberger-Aktie ist im ATX derzeit am höchsten. 272 641 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im ATX macht die Erste Group Bank-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 47,624 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Dieses KGV weisen die ATX-Mitglieder auf

Unter den ATX-Aktien verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die OMV-Aktie mit 7,37 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die OMV-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,98 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at