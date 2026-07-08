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08.07.2026 12:26:39
Minuszeichen in Wien: So bewegt sich der ATX am Mittwochmittag
Am Mittwoch notiert der ATX um 12:08 Uhr via Wiener Börse 1,86 Prozent leichter bei 6 367,44 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 182,744 Mrd. Euro. In den Mittwochshandel ging der ATX 0,017 Prozent höher bei 6 489,31 Punkten, nach 6 488,23 Punkten am Vortag.
Das Tagestief des ATX betrug 6 343,46 Punkte, das Tageshoch hingegen 6 489,31 Zähler.
ATX-Performance seit Beginn des Jahres
Seit Wochenbeginn verbucht der ATX bislang ein Minus von 3,02 Prozent. Der ATX erreichte vor einem Monat, am 08.06.2026, den Wert von 6 005,89 Punkten. Vor drei Monaten, am 08.04.2026, stand der ATX noch bei 5 665,08 Punkten. Vor einem Jahr, am 08.07.2025, wurde der ATX mit einer Bewertung von 4 410,22 Punkten gehandelt.
Seit Anfang des Jahres 2026 legte der Index bereits um 18,98 Prozent zu. Der ATX markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 6 599,69 Punkten. Bei 5 007,83 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.
Top- und Flop-Aktien im ATX
Die Top-Aktien im ATX sind derzeit OMV (+ 2,98 Prozent auf 58,75 EUR), Verbund (+ 2,63 Prozent auf 58,60 EUR), Schoeller-Bleckmann (+ 1,51 Prozent auf 30,35 EUR), AT S (AT&S) (+ 0,58 Prozent auf 173,80 EUR) und EVN (+ 0,17 Prozent auf 29,25 EUR). Die Verlierer im ATX sind hingegen Erste Group Bank (-4,65 Prozent auf 112,90 EUR), DO (-4,38 Prozent auf 207,50 EUR), Raiffeisen (-4,05 Prozent auf 54,50 EUR), Wienerberger (-3,76 Prozent auf 22,04 EUR) und PORR (-3,07 Prozent auf 42,60 EUR).
ATX-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick
Das größte Handelsvolumen im ATX kann derzeit die Wienerberger-Aktie aufweisen. 316 937 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Im ATX nimmt die Erste Group Bank-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 46,181 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.
ATX-Fundamentalkennzahlen im Fokus
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die OMV-Aktie. Hier soll ein KGV von 6,99 zu Buche schlagen. Die OMV-Aktie gewährt Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,87 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.
Redaktion finanzen.at
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