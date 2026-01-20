ATX
|
5 370,85
|
-70,72
|
-1,30 %
|ATX-Performance im Blick
|
20.01.2026 15:59:21
Minuszeichen in Wien: So performt der ATX am Dienstagnachmittag
Am Dienstag sinkt der ATX um 15:41 Uhr via Wiener Börse um 1,37 Prozent auf 5 367,17 Punkte. An der Börse sind die enthaltenen Werte damit 159,599 Mrd. Euro wert. In den Handel ging der ATX 0,029 Prozent schwächer bei 5 439,98 Punkten, nach 5 441,57 Punkten am Vortag.
Im Tagestief notierte der ATX bei 5 314,88 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 5 440,04 Punkten.
ATX seit Beginn Jahr
Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX stand am vorherigen Handelstag, dem 19.12.2025, bei 5 234,55 Punkten. Der ATX bewegte sich noch vor drei Monaten, am 20.10.2025, bei 4 612,70 Punkten. Vor einem Jahr, am 20.01.2025, wies der ATX 3 801,23 Punkte auf.
Für den Index ging es auf Jahressicht 2026 bereits um 0,288 Prozent aufwärts. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des ATX bereits bei 5 477,42 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 5 314,88 Punkten erreicht.
ATX-Top-Flop-Liste
Die stärksten Einzelwerte im ATX sind aktuell Schoeller-Bleckmann (+ 0,48 Prozent auf 31,40 EUR), BAWAG (+ 0,29 Prozent auf 136,50 EUR), Raiffeisen (-0,43 Prozent auf 36,88 EUR), DO (-0,50 Prozent auf 200,50 EUR) und PORR (-0,61 Prozent auf 32,70 EUR). Die Flop-Titel im ATX sind hingegen Verbund (-3,48 Prozent auf 59,65 EUR), UNIQA Insurance (-3,14 Prozent auf 15,40 EUR), Vienna Insurance (-3,12 Prozent auf 65,30 EUR), AT S (AT&S) (-2,88 Prozent auf 35,45 EUR) und voestalpine (-2,75 Prozent auf 38,24 EUR).
ATX-Aktien mit dem größten Handelsvolumen
Im ATX weist die voestalpine-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 178 575 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie hat im ATX mit 40,739 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.
Fundamentaldaten der ATX-Werte
Die Raiffeisen-Aktie verzeichnet mit 5,95 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX. Unter den Aktien im Index präsentiert die OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,93 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.
Indizes in diesem Artikel
|ATX
|5 370,85
|-1,30%
