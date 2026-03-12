Marinomed Biotech Aktie

Marinomed Biotech für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2N9MM / ISIN: ATMARINOMED6

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
ATX Prime aktuell 12.03.2026 15:58:56

Minuszeichen in Wien: So performt der ATX Prime am Donnerstagnachmittag

Minuszeichen in Wien: So performt der ATX Prime am Donnerstagnachmittag

Der ATX Prime zeigt sich am vierten Tag der Woche leichter.

Am Donnerstag bewegt sich der ATX Prime um 15:41 Uhr via Wiener Börse 2,27 Prozent leichter bei 2 640,61 Punkten. Zuvor ging der ATX Prime 0,020 Prozent schwächer bei 2 701,36 Punkten in den Handel, nach 2 701,91 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 2 701,36 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 2 639,68 Punkten verzeichnete.

ATX Prime-Performance auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche verzeichnet der ATX Prime bislang ein Minus von 1,81 Prozent. Noch vor einem Monat, am 12.02.2026, notierte der ATX Prime bei 2 838,10 Punkten. Vor drei Monaten, am 12.12.2025, lag der ATX Prime noch bei 2 536,98 Punkten. Der ATX Prime lag vor einem Jahr, am 12.03.2025, bei 2 109,90 Punkten.

Der Index fiel seit Jahresbeginn 2026 bereits um 0,660 Prozent zurück. Bei 2 907,38 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des ATX Prime. Das Jahrestief liegt hingegen bei 2 588,71 Punkten.

Gewinner und Verlierer im ATX Prime

Zu den stärksten Einzelwerten im ATX Prime zählen aktuell Wolford (+ 5,52 Prozent auf 3,06 EUR), Warimpex (+ 2,88 Prozent auf 0,50 EUR), Verbund (+ 2,28 Prozent auf 65,10 EUR), Flughafen Wien (+ 1,51 Prozent auf 53,80 EUR) und Marinomed Biotech (+ 1,14 Prozent auf 17,70 EUR). Die Verlierer im ATX Prime sind derweil FACC (-5,10 Prozent auf 14,50 EUR), Polytec (-4,93 Prozent auf 3,47 EUR), Raiffeisen (-4,21 Prozent auf 37,32 EUR), Andritz (-3,76 Prozent auf 65,35 EUR) und Erste Group Bank (-3,72 Prozent auf 93,15 EUR).

Blick in den ATX Prime: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Die Wienerberger-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im ATX Prime auf. 175 190 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie hat im ATX Prime mit 37,573 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

Fundamentalkennzahlen der ATX Prime-Titel im Blick

Die Raiffeisen-Aktie präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 5,68 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den ATX Prime-Werten. Die höchste Dividendenrendite ist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,38 Prozent bei der OMV-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Alle Marktberichte im Überblick
Alle ATX Prime-Werte
Zur Übersichtsseite

Bildquelle: gopixa / Shutterstock.com

Nachrichten zu Marinomed Biotech AG

mehr Nachrichten