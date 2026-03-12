Minuszeichen in Wien: So performt der ATX Prime am Donnerstagnachmittag

Der ATX Prime zeigt sich am vierten Tag der Woche leichter.

Am Donnerstag bewegt sich der ATX Prime um 15:41 Uhr via Wiener Börse 2,27 Prozent leichter bei 2 640,61 Punkten. Zuvor ging der ATX Prime 0,020 Prozent schwächer bei 2 701,36 Punkten in den Handel, nach 2 701,91 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 2 701,36 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 2 639,68 Punkten verzeichnete.

ATX Prime-Performance auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche verzeichnet der ATX Prime bislang ein Minus von 1,81 Prozent. Noch vor einem Monat, am 12.02.2026, notierte der ATX Prime bei 2 838,10 Punkten. Vor drei Monaten, am 12.12.2025, lag der ATX Prime noch bei 2 536,98 Punkten. Der ATX Prime lag vor einem Jahr, am 12.03.2025, bei 2 109,90 Punkten.

Der Index fiel seit Jahresbeginn 2026 bereits um 0,660 Prozent zurück. Bei 2 907,38 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des ATX Prime. Das Jahrestief liegt hingegen bei 2 588,71 Punkten.

Gewinner und Verlierer im ATX Prime

Zu den stärksten Einzelwerten im ATX Prime zählen aktuell Wolford (+ 5,52 Prozent auf 3,06 EUR), Warimpex (+ 2,88 Prozent auf 0,50 EUR), Verbund (+ 2,28 Prozent auf 65,10 EUR), Flughafen Wien (+ 1,51 Prozent auf 53,80 EUR) und Marinomed Biotech (+ 1,14 Prozent auf 17,70 EUR). Die Verlierer im ATX Prime sind derweil FACC (-5,10 Prozent auf 14,50 EUR), Polytec (-4,93 Prozent auf 3,47 EUR), Raiffeisen (-4,21 Prozent auf 37,32 EUR), Andritz (-3,76 Prozent auf 65,35 EUR) und Erste Group Bank (-3,72 Prozent auf 93,15 EUR).

Blick in den ATX Prime: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Die Wienerberger-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im ATX Prime auf. 175 190 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie hat im ATX Prime mit 37,573 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

Fundamentalkennzahlen der ATX Prime-Titel im Blick

Die Raiffeisen-Aktie präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 5,68 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den ATX Prime-Werten. Die höchste Dividendenrendite ist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,38 Prozent bei der OMV-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.at