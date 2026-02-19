Alcon Aktie

Alcon für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2PDXE / ISIN: CH0432492467

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Index-Performance 19.02.2026 16:01:51

Minuszeichen in Zürich: Das macht der SLI aktuell

Minuszeichen in Zürich: Das macht der SLI aktuell

Der SLI zeigt sich am Donnerstag wenig verändert.

Um 15:43 Uhr bewegt sich der SLI im SIX-Handel 0,16 Prozent schwächer bei 2 189,05 Punkten. Zum Handelsbeginn stand ein Gewinn von 0,242 Prozent auf 2 197,86 Punkte an der Kurstafel, nach 2 192,55 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des SLI lag am Donnerstag bei 2 202,33 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 2 185,34 Punkten erreichte.

SLI-Performance seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche verzeichnet der SLI bislang Gewinne von 1,47 Prozent. Der SLI lag noch vor einem Monat, am 19.01.2026, bei 2 147,79 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 19.11.2025, wies der SLI einen Wert von 2 020,31 Punkten auf. Der SLI verzeichnete vor einem Jahr, am 19.02.2025, den Wert von 2 098,06 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 1,77 Prozent nach oben. Der SLI erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 2 202,33 Punkten. Bei 2 099,01 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Das sind die Gewinner und Verlierer im SLI

Unter den stärksten Einzelwerten im SLI befinden sich aktuell Nestlé (+ 4,74 Prozent auf 82,12 CHF), Lindt (+ 1,69 Prozent auf 12 660,00 CHF), Alcon (+ 1,40 Prozent auf 63,92 CHF), Sandoz (+ 0,66 Prozent auf 67,12 CHF) und Logitech (+ 0,52 Prozent auf 69,46 CHF). Unter den schwächsten SLI-Aktien befinden sich hingegen ams-OSRAM (-2,29 Prozent auf 8,52 CHF), Partners Group (-1,85 Prozent auf 942,00 CHF), Straumann (-1,71 Prozent auf 95,48 CHF), UBS (-1,65 Prozent auf 32,84 CHF) und Richemont (-1,44 Prozent auf 157,95 CHF).

Die teuersten SLI-Unternehmen

Im SLI ist die Nestlé-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 4 063 767 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Die Roche-Aktie macht im SLI mit 322,298 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentaldaten der SLI-Aktien

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die Adecco SA-Aktie. Hier wird ein KGV von 8,64 erwartet. Im Index weist die Zurich Insurance-Aktie mit 5,42 Prozent 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich die höchste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Alle SLI-Werte im Überblick
Historische Kursdaten
SPI-Aktien nach Marktkapitalisierung

Bildquelle: BUTENKOV ALEKSEI / Shutterstock.com

Nachrichten zu Alcon AG

mehr Nachrichten