Minuszeichen in Zürich: Das macht der SLI aktuell

Der SLI zeigt sich am Donnerstag wenig verändert.

Um 15:43 Uhr bewegt sich der SLI im SIX-Handel 0,16 Prozent schwächer bei 2 189,05 Punkten. Zum Handelsbeginn stand ein Gewinn von 0,242 Prozent auf 2 197,86 Punkte an der Kurstafel, nach 2 192,55 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des SLI lag am Donnerstag bei 2 202,33 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 2 185,34 Punkten erreichte.

SLI-Performance seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche verzeichnet der SLI bislang Gewinne von 1,47 Prozent. Der SLI lag noch vor einem Monat, am 19.01.2026, bei 2 147,79 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 19.11.2025, wies der SLI einen Wert von 2 020,31 Punkten auf. Der SLI verzeichnete vor einem Jahr, am 19.02.2025, den Wert von 2 098,06 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 1,77 Prozent nach oben. Der SLI erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 2 202,33 Punkten. Bei 2 099,01 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Das sind die Gewinner und Verlierer im SLI

Unter den stärksten Einzelwerten im SLI befinden sich aktuell Nestlé (+ 4,74 Prozent auf 82,12 CHF), Lindt (+ 1,69 Prozent auf 12 660,00 CHF), Alcon (+ 1,40 Prozent auf 63,92 CHF), Sandoz (+ 0,66 Prozent auf 67,12 CHF) und Logitech (+ 0,52 Prozent auf 69,46 CHF). Unter den schwächsten SLI-Aktien befinden sich hingegen ams-OSRAM (-2,29 Prozent auf 8,52 CHF), Partners Group (-1,85 Prozent auf 942,00 CHF), Straumann (-1,71 Prozent auf 95,48 CHF), UBS (-1,65 Prozent auf 32,84 CHF) und Richemont (-1,44 Prozent auf 157,95 CHF).

Die teuersten SLI-Unternehmen

Im SLI ist die Nestlé-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 4 063 767 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Die Roche-Aktie macht im SLI mit 322,298 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentaldaten der SLI-Aktien

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die Adecco SA-Aktie. Hier wird ein KGV von 8,64 erwartet. Im Index weist die Zurich Insurance-Aktie mit 5,42 Prozent 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich die höchste Dividendenrendite auf.

