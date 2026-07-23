Minuszeichen in Zürich: Das macht der SLI am Donnerstagnachmittag

Der SLI verliert im SIX-Handel um 15:42 Uhr 1,03 Prozent auf 2 256,91 Punkte. Zuvor ging der SLI 0,332 Prozent tiefer bei 2 272,79 Punkten in den Donnerstagshandel, nach 2 280,37 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Donnerstag bei 2 271,31 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 2 244,25 Punkten verzeichnete.

SLI seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn ging es für den SLI bereits um 1,16 Prozent abwärts. Der SLI erreichte vor einem Monat, am 23.06.2026, den Wert von 2 231,24 Punkten. Der SLI verzeichnete vor drei Monaten, am 23.04.2026, den Wert von 2 119,22 Punkten. Vor einem Jahr, am 23.07.2025, wurde der SLI mit 2 002,62 Punkten berechnet.

Seit Jahresbeginn 2026 kletterte der Index bereits um 4,92 Prozent. Der SLI verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 2 321,54 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 1 915,56 Punkten verzeichnet.

Top und Flops heute

Zu den stärksten Einzelwerten im SLI zählen derzeit Roche (+ 3,52 Prozent auf 344,10 CHF), VAT (+ 1,40 Prozent auf 652,20 CHF), Lonza (+ 1,34) Prozent auf 543,60 CHF), Schindler (+ 1,21 Prozent auf 251,80 CHF) und Sandoz (+ 0,91 Prozent auf 64,54 CHF). Schwächer notieren im SLI hingegen Nestlé (-7,08 Prozent auf 80,07 CHF), Givaudan (-6,50 Prozent auf 3 163,00 CHF), Lindt (-3,13 Prozent auf 9 135,00 CHF), Galderma (-2,33 Prozent auf 170,00 CHF) und Sika (-2,19 Prozent auf 154,15 CHF).

Die meistgehandelten Aktien im SLI

Im SLI ist die Nestlé-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 5 101 578 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Roche-Aktie macht im SLI mit 285,567 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentalkennzahlen der SLI-Aktien im Fokus

Die Swiss Re-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit 10,22 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SLI-Werten auf. Mit 6,88 Prozent kristallisiert sich die Dividendenrendite der Partners Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index heraus.

Redaktion finanzen.at