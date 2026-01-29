VAT Aktie
WKN DE: A2AGGY / ISIN: CH0311864901
|Index im Fokus
|
29.01.2026 12:26:55
Minuszeichen in Zürich: Das macht der SLI am Mittag
Um 12:10 Uhr bewegt sich der SLI im SIX-Handel 0,05 Prozent leichter bei 2 108,14 Punkten. Zum Handelsstart stand ein Abschlag von 0,039 Prozent auf 2 108,33 Punkte an der Kurstafel, nach 2 109,15 Punkten am Vortag.
Im Tagesverlauf ging es für den SLI bis auf 2 113,23 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 2 099,01 Zählern.
SLI-Performance seit Jahresbeginn
Seit Beginn der Woche verbucht der SLI bislang ein Minus von 0,952 Prozent. Vor einem Monat, am 29.12.2025, wurde der SLI auf 2 138,36 Punkte taxiert. Der SLI bewegte sich noch vor drei Monaten, am 29.10.2025, bei 2 017,26 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 29.01.2025, wies der SLI einen Stand von 2 070,40 Punkten auf.
Seit Anfang des Jahres 2026 sank der Index bereits um 1,99 Prozent. In diesem Jahr schaffte es der SLI bereits bis auf ein Jahreshoch bei 2 185,70 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 2 099,01 Punkten erreicht.
Aktuelle Gewinner und Verlierer im SLI
Zu den Top-Aktien im SLI zählen aktuell ABB (Asea Brown Boveri) (+ 9,77 Prozent auf 67,18 CHF), Lindt (+ 0,73 Prozent auf 10 970,00 CHF), Schindler (+ 0,67 Prozent auf 300,80 CHF), Holcim (+ 0,58 Prozent auf 80,12 CHF) und VAT (+ 0,51 Prozent auf 510,00 CHF). Flop-Aktien im SLI sind derweil Givaudan (-6,47 Prozent auf 2 935,00 CHF), Lonza (-2,78 Prozent auf 531,60 CHF), Adecco SA (-2,75 Prozent auf 21,20 CHF), Temenos (-2,72 Prozent auf 69,70 CHF) und Logitech (-2,02 Prozent auf 67,10 CHF).
Welche Aktien im SLI das größte Handelsvolumen aufweisen
Die ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SLI auf. 2 282 507 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Roche-Aktie hat im SLI mit 303,640 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.
Fundamentaldaten der SLI-Werte im Fokus
Unter den SLI-Aktien präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die Adecco SA-Aktie mit 8,67 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Swiss Re-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 5,70 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.
Redaktion finanzen.at
