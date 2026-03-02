Minuszeichen in Zürich: Das macht der SLI nachmittags

Der SLI zeigt sich derzeit schwächer.

Am Montag notiert der SLI um 15:39 Uhr via SIX 1,38 Prozent tiefer bei 2 184,50 Punkten. Zuvor ging der SLI 1,60 Prozent tiefer bei 2 179,65 Punkten in den Montagshandel, nach 2 215,00 Punkten am Vortag.

Der SLI verzeichnete bei 2 191,53 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Montag 2 165,96 Einheiten.

SLI-Entwicklung auf Jahressicht

Noch vor einem Monat, am 02.02.2026, verzeichnete der SLI einen Wert von 2 149,81 Punkten. Der SLI stand vor drei Monaten, am 02.12.2025, bei 2 084,55 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SLI notierte am vorherigen Handelstag, dem 28.02.2025, bei 2 115,10 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresanfang 2026 bereits um 1,56 Prozent. Das Jahreshoch des SLI steht derzeit bei 2 223,32 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 2 099,01 Zählern.

SLI-Top-Flop-Aktien

Unter den Top-Aktien im SLI befinden sich aktuell Kühne + Nagel International (+ 1,34 Prozent auf 181,75 CHF), Galderma (+ 1,10 Prozent auf 147,50 CHF), Sandoz (+ 0,76 Prozent auf 68,54 CHF), Sonova (+ 0,15 Prozent auf 202,20 CHF) und Schindler (-0,07 Prozent auf 293,40 CHF). Unter Druck stehen im SLI derweil Richemont (-5,47 Prozent auf 148,65 CHF), Holcim (-3,95 Prozent auf 68,08 CHF), Geberit (-2,44 Prozent auf 632,20 CHF), Straumann (-2,40 Prozent auf 90,38 CHF) und Julius Bär (-2,10 Prozent auf 64,22 CHF).

Blick in den SLI: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Im SLI ist die UBS-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 2 523 317 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Die Roche-Aktie macht im SLI den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 322,500 Mrd. Euro.

KGV und Dividende der SLI-Werte

Im SLI weist die Swiss Re-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 10,80 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Unter den Aktien im Index weist die Partners Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 5,72 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite auf.

