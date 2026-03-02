Swiss Re Aktie
WKN DE: A1H81M / ISIN: CH0126881561
|Index-Performance im Blick
|
02.03.2026 15:58:52
Minuszeichen in Zürich: Das macht der SLI nachmittags
Am Montag notiert der SLI um 15:39 Uhr via SIX 1,38 Prozent tiefer bei 2 184,50 Punkten. Zuvor ging der SLI 1,60 Prozent tiefer bei 2 179,65 Punkten in den Montagshandel, nach 2 215,00 Punkten am Vortag.
Der SLI verzeichnete bei 2 191,53 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Montag 2 165,96 Einheiten.
SLI-Entwicklung auf Jahressicht
Noch vor einem Monat, am 02.02.2026, verzeichnete der SLI einen Wert von 2 149,81 Punkten. Der SLI stand vor drei Monaten, am 02.12.2025, bei 2 084,55 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SLI notierte am vorherigen Handelstag, dem 28.02.2025, bei 2 115,10 Punkten.
Der Index kletterte seit Jahresanfang 2026 bereits um 1,56 Prozent. Das Jahreshoch des SLI steht derzeit bei 2 223,32 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 2 099,01 Zählern.
SLI-Top-Flop-Aktien
Unter den Top-Aktien im SLI befinden sich aktuell Kühne + Nagel International (+ 1,34 Prozent auf 181,75 CHF), Galderma (+ 1,10 Prozent auf 147,50 CHF), Sandoz (+ 0,76 Prozent auf 68,54 CHF), Sonova (+ 0,15 Prozent auf 202,20 CHF) und Schindler (-0,07 Prozent auf 293,40 CHF). Unter Druck stehen im SLI derweil Richemont (-5,47 Prozent auf 148,65 CHF), Holcim (-3,95 Prozent auf 68,08 CHF), Geberit (-2,44 Prozent auf 632,20 CHF), Straumann (-2,40 Prozent auf 90,38 CHF) und Julius Bär (-2,10 Prozent auf 64,22 CHF).
Blick in den SLI: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung
Im SLI ist die UBS-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 2 523 317 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Die Roche-Aktie macht im SLI den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 322,500 Mrd. Euro.
KGV und Dividende der SLI-Werte
Im SLI weist die Swiss Re-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 10,80 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Unter den Aktien im Index weist die Partners Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 5,72 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite auf.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu Swiss Re AG
|
15:58
|Minuszeichen in Zürich: Das macht der SLI nachmittags (finanzen.at)
|
15:58
|SIX-Handel So performt der SMI am Nachmittag (finanzen.at)
|
12:27
|Angespannte Stimmung in Zürich: SLI sackt ab (finanzen.at)
|
12:27
|Handel in Zürich: SMI sackt am Mittag ab (finanzen.at)
|
27.02.26
|SMI-Handel aktuell: SMI klettert schlussendlich (finanzen.at)
|
27.02.26
|Zuversicht in Zürich: SLI zum Ende des Freitagshandels im Plus (finanzen.at)
|
27.02.26
|SPI aktuell: SPI am Nachmittag freundlich (finanzen.at)
|
27.02.26
|Börse Zürich in Grün: SMI am Nachmittag fester (finanzen.at)