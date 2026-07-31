Minuszeichen in Zürich: Das macht der SMI nachmittags

Der SMI zeigt sich am Freitag wenig bewegt.

Der SMI notiert im SIX-Handel um 15:41 Uhr um 0,16 Prozent tiefer bei 14 368,82 Punkten. Insgesamt kommt der SMI damit auf einen Börsenwert in Höhe von 1,686 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Plus von 0,416 Prozent auf 14 452,32 Punkte an der Kurstafel, nach 14 392,49 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 14 541,42 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 14 363,88 Punkten.

SMI auf Jahressicht

Auf Wochensicht verzeichnet der SMI bislang ein Minus von 0,502 Prozent. Der SMI wies am letzten Handelstag im Juni, dem 30.06.2026, einen Wert von 14 193,92 Punkten auf. Am letzten Handelstag im April, dem 30.04.2026, lag der SMI noch bei 13 136,27 Punkten. Am letzten Handelstag im Juli, dem 31.07.2025, lag der SMI noch bei 11 836,00 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 schlägt ein Plus von 8,47 Prozent zu Buche. Im Jahreshoch erreichte der SMI bislang 14 656,05 Punkte. Bei 12 053,51 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

SMI-Tops und -Flops

Die Top-Aktien im SMI sind aktuell ABB (Asea Brown Boveri) (+ 1,86 Prozent auf 80,12 CHF), Logitech (+ 1,12 Prozent auf 83,06 CHF), Partners Group (+ 0,98 Prozent auf 678,20 CHF), Swiss Life (+ 0,72 Prozent auf 957,80 CHF) und Sika (+ 0,47 Prozent auf 180,70 CHF). Flop-Aktien im SMI sind derweil Holcim (-2,49 Prozent auf 73,54 CHF), Nestlé (-2,05 Prozent auf 80,69 CHF), Givaudan (-1,31 Prozent auf 3 244,00 CHF), Swisscom (-1,20 Prozent auf 620,00 CHF) und Amrize (-0,70 Prozent auf 39,78 CHF).

Die meistgehandelten SMI-Aktien

Die Aktie im SMI mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die UBS-Aktie. 2 276 821 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Roche-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 309,768 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im SMI den höchsten Börsenwert aus.

Dieses KGV weisen die SMI-Werte auf

Die Swiss Re-Aktie hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 10,17 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SMI-Werten inne. Die Partners Group-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,73 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at