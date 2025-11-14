Temenos Aktie
Minuszeichen in Zürich: SLI am Freitagmittag schwächer
Am Freitag bewegt sich der SLI um 12:10 Uhr via SIX 1,08 Prozent schwächer bei 2 052,41 Punkten. Zum Handelsstart stand ein Minus von 0,739 Prozent auf 2 059,46 Punkte an der Kurstafel, nach 2 074,79 Punkten am Vortag.
Der SLI verzeichnete bei 2 068,53 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 2 051,41 Einheiten.
SLI-Performance seit Jahresbeginn
Seit Wochenbeginn ging es für den SLI bereits um 1,50 Prozent nach oben. Noch vor einem Monat, am 14.10.2025, notierte der SLI bei 2 017,92 Punkten. Vor drei Monaten, am 14.08.2025, wurde der SLI mit 1 992,10 Punkten gehandelt. Der SLI wies vor einem Jahr, am 14.11.2024, einen Wert von 1 937,15 Punkten auf.
Auf Jahressicht 2025 ging es für den Index bereits um 6,81 Prozent aufwärts. Das Jahreshoch des SLI beträgt derzeit 2 146,62 Punkte. Das Jahrestief beträgt hingegen 1 721,32 Zähler.
SLI-Top-Flop-Liste
Die stärksten Aktien im SLI sind aktuell Richemont (+ 5,29 Prozent auf 170,05 CHF), Sika (+ 0,03 Prozent auf 155,65 CHF), VAT (-0,34 Prozent auf 326,40 CHF), Logitech (-0,42 Prozent auf 94,22 CHF) und Schindler (-0,56 Prozent auf 284,00 CHF). Unter Druck stehen im SLI hingegen ams-OSRAM (-4,18 Prozent auf 9,98 CHF), Sonova (-4,03 Prozent auf 209,40 CHF), Swiss Re (-3,54 Prozent auf 148,35 CHF), Temenos (-3,04 Prozent auf 73,25 CHF) und Holcim (-2,52 Prozent auf 71,30 CHF).
SLI-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen
Die UBS-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SLI auf. 2 320 808 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit 251,141 Mrd. Euro macht die Roche-Aktie im SLI derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.
Fundamentaldaten der SLI-Mitglieder im Blick
Die Swiss Re-Aktie verzeichnet 2025 laut FactSet-Schätzung mit 11,55 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SLI-Werten. Unter den Aktien im Index zeigt die Zurich Insurance-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 4,99 Prozent die attraktivste Dividendenrendite.
