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Marktbericht 01.09.2026 15:58:53

Minuszeichen in Zürich: SLI fällt am Dienstagnachmittag

Minuszeichen in Zürich: SLI fällt am Dienstagnachmittag

SLI-Handel am Nachmittag.

Am Dienstag notiert der SLI um 15:42 Uhr via SIX 0,05 Prozent schwächer bei 2 292,17 Punkten. Zuvor ging der SLI 0,133 Prozent stärker bei 2 296,34 Punkten in den Dienstagshandel, nach 2 293,29 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den SLI bis auf 2 273,16 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 2 301,74 Zählern.

SLI-Entwicklung auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SLI bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 31.07.2026, bei 2 289,83 Punkten. Vor drei Monaten, am 01.06.2026, stand der SLI noch bei 2 131,50 Punkten. Der SLI lag noch vor einem Jahr, am 01.09.2025, bei 2 004,15 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresanfang 2026 bereits um 6,56 Prozent aufwärts. Bei 2 352,31 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des SLI. Das Jahrestief beträgt hingegen 1 915,56 Zähler.

Die Tops und Flops im SLI

Die stärksten Aktien im SLI sind derzeit Novartis (+ 6,47 Prozent auf 131,24 CHF), Straumann (+ 3,41 Prozent auf 97,10 CHF), Swiss Re (+ 1,07 Prozent auf 142,05 CHF), Sandoz (+ 0,91 Prozent auf 68,54 CHF) und Zurich Insurance (+ 0,57 Prozent auf 596,00 CHF). Schwächer notieren im SLI hingegen Partners Group (-7,26 Prozent auf 679,60 CHF), VAT (-2,44 Prozent auf 584,80 CHF), Richemont (-1,90 Prozent auf 188,50 CHF), Sika (-1,46 Prozent auf 189,25 CHF) und Kühne + Nagel International (-1,44 Prozent auf 212,70 CHF).

SLI-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Das Handelsvolumen der UBS-Aktie ist im SLI derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via SIX 4 923 390 Aktien gehandelt. Die Roche-Aktie sticht im SLI mit einer Marktkapitalisierung von 303,798 Mrd. Euro heraus.

Fundamentalkennzahlen der SLI-Werte im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie. Hier wird ein KGV von 10,47 erwartet. Die Partners Group-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 6,24 Prozent voraussichtlich die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at

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