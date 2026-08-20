Minuszeichen in Zürich: SLI letztendlich in der Verlustzone

Der SLI tendierte im SIX-Handel letztendlich um 0,24 Prozent tiefer bei 2 298,41 Punkten. Zum Start des Donnerstagshandels stand ein Gewinn von 0,053 Prozent auf 2 305,09 Punkte an der Kurstafel, nach 2 303,88 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den SLI bis auf 2 307,15 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 2 288,37 Zählern.

SLI-Performance seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche gab der SLI bereits um 0,589 Prozent nach. Vor einem Monat, am 20.07.2026, verzeichnete der SLI einen Wert von 2 282,80 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 20.05.2026, erreichte der SLI einen Stand von 2 136,99 Punkten. Vor einem Jahr, am 20.08.2025, wies der SLI einen Wert von 2 023,28 Punkten auf.

Seit Jahresanfang 2026 schlägt ein Plus von 6,85 Prozent zu Buche. 2 352,31 Punkte markierten den Höchststand des SLI im laufenden Jahr. Bei 1 915,56 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

SLI-Aufsteiger und -Absteiger

Zu den Gewinner-Aktien im SLI zählen aktuell Givaudan (+ 2,07 Prozent auf 3 259,00 CHF), Schindler (+ 1,34 Prozent auf 257,60 CHF), Roche (+ 1,20 Prozent auf 371,80 CHF), Lonza (+ 1,14 Prozent auf 585,80 CHF) und Geberit (+ 0,95 Prozent auf 571,60 CHF). Unter den schwächsten SLI-Aktien befinden sich derweil Logitech (-4,83 Prozent auf 76,42 CHF), Helvetia Baloise (-1,51 Prozent auf 208,20 CHF), Richemont (-1,35 Prozent auf 182,95 CHF), Swiss Re (-1,32 Prozent auf 138,30 CHF) und Straumann (-1,23 Prozent auf 96,02 CHF).

Die teuersten SLI-Konzerne

Das größte Handelsvolumen im SLI kann derzeit die UBS-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via SIX 2 119 505 Aktien gehandelt. Die Roche-Aktie weist im SLI den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 307,560 Mrd. Euro.

Diese Dividenden zahlen die SLI-Aktien

Im SLI hat die Swiss Re-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 10,47 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Im Hinblick auf die Dividendenrendite ragt die Partners Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,35 Prozent als Spitzenreiter im Index hervor.

Redaktion finanzen.at