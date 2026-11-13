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SLI-Marktbericht 13.11.2026 09:28:56

Minuszeichen in Zürich: SLI notiert zum Start im Minus

Minuszeichen in Zürich: SLI notiert zum Start im Minus

Der SLI gibt seine Gewinne vom Vortag heute wieder ab.

Am Freitag verbucht der SLI um 09:11 Uhr via SIX Verluste in Höhe von 0,40 Prozent auf 2 419,99 Punkte. Zuvor ging der SLI 0,138 Prozent tiefer bei 2 426,26 Punkten in den Freitagshandel, nach 2 429,61 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des SLI betrug 2 416,63 Punkte, das Tageshoch hingegen 2 426,47 Zähler.

SLI seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht verbucht der SLI bislang einen Gewinn von 1,78 Prozent. Vor einem Monat, am 13.10.2026, verzeichnete der SLI einen Stand von 2 243,49 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 13.08.2026, lag der SLI bei 2 327,30 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 13.11.2025, wies der SLI einen Wert von 2 074,79 Punkten auf.

Der Index gewann seit Jahresbeginn 2026 bereits um 12,51 Prozent. Das Jahreshoch des SLI beträgt derzeit 2 438,16 Punkte. Bei 1 915,56 Zählern steht hingegen das Jahrestief.

SLI-Top-Flop-Liste

Zu den Gewinner-Aktien im SLI zählen derzeit Sonova (+ 1,73 Prozent auf 282,80 CHF), Lindt (+ 0,82 Prozent auf 8 565,00 CHF), Nestlé (+ 0,55 Prozent auf 87,05 CHF), Alcon (+ 0,53 Prozent auf 60,60 CHF) und Straumann (+ 0,42 Prozent auf 107,70 CHF). Zu den schwächsten SLI-Aktien zählen hingegen Richemont (-6,95 Prozent auf 163,90 CHF), Amrize (-1,18 Prozent auf 34,25 CHF), UBS (-0,81 Prozent auf 40,40 CHF), VAT (-0,77 Prozent auf 542,60 CHF) und Sika (-0,67 Prozent auf 192,60 CHF).

Die meistgehandelten SLI-Aktien

Aktuell weist die UBS-Aktie das größte Handelsvolumen im SLI auf. 1 016 206 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Roche-Aktie nimmt im SLI, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 346,059 Mrd. Euro den größten Anteil ein.

KGV und Dividende der SLI-Werte

Die Swiss Re-Aktie hat 2026 laut FactSet-Schätzung mit 10,81 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SLI-Werten inne. Die Partners Group-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,99 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at

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Amrize 36,98 0,05% Amrize
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