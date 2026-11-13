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13.11.2026 09:28:56
Minuszeichen in Zürich: SLI notiert zum Start im Minus
Am Freitag verbucht der SLI um 09:11 Uhr via SIX Verluste in Höhe von 0,40 Prozent auf 2 419,99 Punkte. Zuvor ging der SLI 0,138 Prozent tiefer bei 2 426,26 Punkten in den Freitagshandel, nach 2 429,61 Punkten am Vortag.
Das Tagestief des SLI betrug 2 416,63 Punkte, das Tageshoch hingegen 2 426,47 Zähler.
SLI seit Beginn Jahr
Auf Wochensicht verbucht der SLI bislang einen Gewinn von 1,78 Prozent. Vor einem Monat, am 13.10.2026, verzeichnete der SLI einen Stand von 2 243,49 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 13.08.2026, lag der SLI bei 2 327,30 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 13.11.2025, wies der SLI einen Wert von 2 074,79 Punkten auf.
Der Index gewann seit Jahresbeginn 2026 bereits um 12,51 Prozent. Das Jahreshoch des SLI beträgt derzeit 2 438,16 Punkte. Bei 1 915,56 Zählern steht hingegen das Jahrestief.
SLI-Top-Flop-Liste
Zu den Gewinner-Aktien im SLI zählen derzeit Sonova (+ 1,73 Prozent auf 282,80 CHF), Lindt (+ 0,82 Prozent auf 8 565,00 CHF), Nestlé (+ 0,55 Prozent auf 87,05 CHF), Alcon (+ 0,53 Prozent auf 60,60 CHF) und Straumann (+ 0,42 Prozent auf 107,70 CHF). Zu den schwächsten SLI-Aktien zählen hingegen Richemont (-6,95 Prozent auf 163,90 CHF), Amrize (-1,18 Prozent auf 34,25 CHF), UBS (-0,81 Prozent auf 40,40 CHF), VAT (-0,77 Prozent auf 542,60 CHF) und Sika (-0,67 Prozent auf 192,60 CHF).
Die meistgehandelten SLI-Aktien
Aktuell weist die UBS-Aktie das größte Handelsvolumen im SLI auf. 1 016 206 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Roche-Aktie nimmt im SLI, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 346,059 Mrd. Euro den größten Anteil ein.
KGV und Dividende der SLI-Werte
Die Swiss Re-Aktie hat 2026 laut FactSet-Schätzung mit 10,81 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SLI-Werten inne. Die Partners Group-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,99 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.
Redaktion finanzen.at
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Aktien in diesem Artikel
|Alcon AG
|67,06
|3,49%
|Amrize
|36,98
|0,05%
|Lindt AG (PS) (Lindt & Sprüngli)
|9 285,00
|1,25%
|Nestlé SA (Nestle)
|94,59
|1,39%
|Partners Group AG
|709,40
|-0,11%
|Richemont
|183,40
|-3,52%
|Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein
|437,55
|0,59%
|Sika AG
|207,80
|-0,43%
|Sonova AG
|309,70
|3,61%
|Straumann Holding AG
|116,30
|0,78%
|Swiss Re AG
|165,65
|1,22%
|UBS
|43,77
|0,18%
|VAT
|579,00
|-1,53%
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