UBS Aktie

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WKN DE: A12DFH / ISIN: CH0244767585

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Marktbericht 01.10.2026 15:58:54

Minuszeichen in Zürich: SLI präsentiert sich am Donnerstagnachmittag leichter

Minuszeichen in Zürich: SLI präsentiert sich am Donnerstagnachmittag leichter

Aktuell ziehen sich die Anleger in Zürich zurück.

Um 15:42 Uhr fällt der SLI im SIX-Handel um 0,68 Prozent auf 2 215,64 Punkte. Zum Beginn des Donnerstagshandels stand ein Abschlag von 0,695 Prozent auf 2 215,33 Punkte an der Kurstafel, nach 2 230,83 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Donnerstag bei 2 199,02 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 2 227,01 Punkten verzeichnete.

SLI-Entwicklung seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht verbucht der SLI bislang einen Verlust von 1,85 Prozent. Noch vor einem Monat, am 01.09.2026, wies der SLI einen Stand von 2 294,26 Punkten auf. Der SLI stand noch vor drei Monaten, am 01.07.2026, bei 2 267,21 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 01.10.2025, stand der SLI bei 2 000,34 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 3,01 Prozent. Bei 2 352,31 Punkten erreichte der SLI bislang ein Jahreshoch. Bei 1 915,56 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

Top und Flops heute

Die Gewinner-Aktien im SLI sind derzeit Logitech (+ 2,08 Prozent auf 86,18 CHF), Straumann (+ 1,07 Prozent auf 92,52 CHF), VAT (+ 0,73 Prozent auf 685,80 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (+ 0,53 Prozent auf 79,84 CHF) und Partners Group (+ 0,50 Prozent auf 605,20 CHF). Schwächer notieren im SLI hingegen Richemont (-3,10 Prozent auf 173,55 CHF), Holcim (-2,58 Prozent auf 64,90 CHF), Julius Bär (-1,99 Prozent auf 72,80 CHF), Sika (-1,85 Prozent auf 180,60 CHF) und UBS (-1,79 Prozent auf 39,57 CHF).

Die teuersten Unternehmen im SLI

Das Handelsvolumen der UBS-Aktie ist im SLI derzeit am höchsten. 2 361 160 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 293,432 Mrd. Euro weist die Roche-Aktie im SLI derzeit den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentalkennzahlen der SLI-Werte im Fokus

Im SLI weist die Swiss Re-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 10,49 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Unter den Aktien im Index verzeichnet die Partners Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,53 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: BUTENKOV ALEKSEI / Shutterstock.com

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Aktien in diesem Artikel

ABB (Asea Brown Boveri) 85,50 0,23% ABB (Asea Brown Boveri)
Amrize 33,06 -0,12% Amrize
Holcim AG 69,02 0,20% Holcim AG
Julius Bär 77,88 2,31% Julius Bär
Logitech S.A. 91,98 0,31% Logitech S.A.
Partners Group AG 637,40 0,22% Partners Group AG
Richemont 186,80 0,40% Richemont
Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein 373,00 0,54% Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein
Sika AG 191,60 0,21% Sika AG
Straumann Holding AG 98,00 0,16% Straumann Holding AG
Swiss Re AG 148,70 0,27% Swiss Re AG
UBS 42,09 -0,43% UBS
VAT 734,40 0,91% VAT

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SLI 2 197,27 -1,50%

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