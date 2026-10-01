UBS Aktie
WKN DE: A12DFH / ISIN: CH0244767585
|Marktbericht
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01.10.2026 15:58:54
Minuszeichen in Zürich: SLI präsentiert sich am Donnerstagnachmittag leichter
Um 15:42 Uhr fällt der SLI im SIX-Handel um 0,68 Prozent auf 2 215,64 Punkte. Zum Beginn des Donnerstagshandels stand ein Abschlag von 0,695 Prozent auf 2 215,33 Punkte an der Kurstafel, nach 2 230,83 Punkten am Vortag.
Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Donnerstag bei 2 199,02 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 2 227,01 Punkten verzeichnete.
SLI-Entwicklung seit Jahresbeginn
Auf Wochensicht verbucht der SLI bislang einen Verlust von 1,85 Prozent. Noch vor einem Monat, am 01.09.2026, wies der SLI einen Stand von 2 294,26 Punkten auf. Der SLI stand noch vor drei Monaten, am 01.07.2026, bei 2 267,21 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 01.10.2025, stand der SLI bei 2 000,34 Punkten.
Seit Anfang des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 3,01 Prozent. Bei 2 352,31 Punkten erreichte der SLI bislang ein Jahreshoch. Bei 1 915,56 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.
Top und Flops heute
Die Gewinner-Aktien im SLI sind derzeit Logitech (+ 2,08 Prozent auf 86,18 CHF), Straumann (+ 1,07 Prozent auf 92,52 CHF), VAT (+ 0,73 Prozent auf 685,80 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (+ 0,53 Prozent auf 79,84 CHF) und Partners Group (+ 0,50 Prozent auf 605,20 CHF). Schwächer notieren im SLI hingegen Richemont (-3,10 Prozent auf 173,55 CHF), Holcim (-2,58 Prozent auf 64,90 CHF), Julius Bär (-1,99 Prozent auf 72,80 CHF), Sika (-1,85 Prozent auf 180,60 CHF) und UBS (-1,79 Prozent auf 39,57 CHF).
Die teuersten Unternehmen im SLI
Das Handelsvolumen der UBS-Aktie ist im SLI derzeit am höchsten. 2 361 160 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 293,432 Mrd. Euro weist die Roche-Aktie im SLI derzeit den höchsten Börsenwert auf.
Fundamentalkennzahlen der SLI-Werte im Fokus
Im SLI weist die Swiss Re-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 10,49 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Unter den Aktien im Index verzeichnet die Partners Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,53 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.
Redaktion finanzen.at
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|Barclays Capital
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|Barclays Capital
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|Barclays Capital
|12.01.26
|UBS Underweight
|Barclays Capital
|10.08.26
|UBS Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|22.06.26
|UBS Equal Weight
|Barclays Capital
|12.05.26
|UBS Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
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|Barclays Capital
|29.04.26
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|Barclays Capital
Aktien in diesem Artikel
|ABB (Asea Brown Boveri)
|85,50
|0,23%
|Amrize
|33,06
|-0,12%
|Holcim AG
|69,02
|0,20%
|Julius Bär
|77,88
|2,31%
|Logitech S.A.
|91,98
|0,31%
|Partners Group AG
|637,40
|0,22%
|Richemont
|186,80
|0,40%
|Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein
|373,00
|0,54%
|Sika AG
|191,60
|0,21%
|Straumann Holding AG
|98,00
|0,16%
|Swiss Re AG
|148,70
|0,27%
|UBS
|42,09
|-0,43%
|VAT
|734,40
|0,91%
Indizes in diesem Artikel
|SLI
|2 197,27
|-1,50%