Logitech Aktie
WKN DE: A0J3YT / ISIN: CH0025751329
|Marktbericht
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09.04.2026 15:59:08
Minuszeichen in Zürich: SLI präsentiert sich am Nachmittag schwächer
Der SLI bewegt sich im SIX-Handel um 15:42 Uhr um 0,23 Prozent schwächer bei 2 091,64 Punkten. Zuvor ging der SLI 0,207 Prozent fester bei 2 100,84 Punkten in den Donnerstagshandel, nach 2 096,51 Punkten am Vortag.
Das Tageshoch des SLI betrug 2 102,51 Punkte, das Tagestief hingegen 2 085,97 Zähler.
Jahreshoch und Jahrestief des SLI
Auf Wochensicht ging es für den SLI bereits um 1,03 Prozent nach oben. Vor einem Monat, am 09.03.2026, wurde der SLI mit 2 063,57 Punkten gehandelt. Der SLI bewegte sich noch vor drei Monaten, am 09.01.2026, bei 2 175,41 Punkten. Vor einem Jahr, am 09.04.2025, wurde der SLI mit 1 752,71 Punkten gehandelt.
Seit Beginn des Jahres 2026 gab der Index bereits um 2,76 Prozent nach. Das SLI-Jahreshoch beträgt derzeit 2 223,32 Punkte. Das Jahrestief steht hingegen bei 1 915,56 Punkten.
SLI-Aufsteiger und -Absteiger
Die Gewinner-Aktien im SLI sind aktuell VAT (+ 2,16 Prozent auf 530,20 CHF), Helvetia Baloise (+ 1,82 Prozent auf 212,60 CHF), Swiss Life (+ 0,83 Prozent auf 900,00 CHF), Schindler (+ 0,83 Prozent auf 268,20 CHF) und Swisscom (+ 0,82 Prozent auf 679,50 CHF). Unter Druck stehen im SLI derweil Logitech (-2,17 Prozent auf 73,02 CHF), Sandoz (-1,50 Prozent auf 64,34 CHF), SGS SA (-1,45 Prozent auf 84,06 CHF), Sonova (-1,21 Prozent auf 179,10 CHF) und Lonza (-0,83 Prozent auf 504,40 CHF).
Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im SLI auf
Das größte Handelsvolumen im SLI kann derzeit die UBS-Aktie aufweisen. 1 469 947 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Die Roche-Aktie weist im SLI mit 268,280 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.
Dieses KGV weisen die SLI-Mitglieder auf
Die Swiss Re-Aktie verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 10,24 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SLI-Werten. Im Index weist die Zurich Insurance-Aktie mit 5,65 Prozent 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich die höchste Dividendenrendite auf.
Redaktion finanzen.at
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|Logitech S.A.
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|Lonza AG (N)
|554,60
|0,80%
|Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein
|346,48
|1,31%
|Sandoz
|70,76
|-0,03%
|Schindler AG (PS)
|294,40
|0,41%
|SGS SA
|91,66
|0,02%
|Sonova AG
|196,10
|0,18%
|Swiss Life AG (N)
|983,20
|0,47%
|Swiss Re AG
|145,75
|0,00%
|Swisscom AG
|740,00
|0,00%
|UBS
|35,40
|-0,31%
|VAT
|585,20
|0,62%
|Zurich Insurance AG (Zürich)
|593,00
|-3,29%
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