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Logitech Aktie

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WKN DE: A0J3YT / ISIN: CH0025751329

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Marktbericht 09.04.2026 15:59:08

Minuszeichen in Zürich: SLI präsentiert sich am Nachmittag schwächer

Minuszeichen in Zürich: SLI präsentiert sich am Nachmittag schwächer

Der SLI zeigt sich aktuell schwächer.

Der SLI bewegt sich im SIX-Handel um 15:42 Uhr um 0,23 Prozent schwächer bei 2 091,64 Punkten. Zuvor ging der SLI 0,207 Prozent fester bei 2 100,84 Punkten in den Donnerstagshandel, nach 2 096,51 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des SLI betrug 2 102,51 Punkte, das Tagestief hingegen 2 085,97 Zähler.

Jahreshoch und Jahrestief des SLI

Auf Wochensicht ging es für den SLI bereits um 1,03 Prozent nach oben. Vor einem Monat, am 09.03.2026, wurde der SLI mit 2 063,57 Punkten gehandelt. Der SLI bewegte sich noch vor drei Monaten, am 09.01.2026, bei 2 175,41 Punkten. Vor einem Jahr, am 09.04.2025, wurde der SLI mit 1 752,71 Punkten gehandelt.

Seit Beginn des Jahres 2026 gab der Index bereits um 2,76 Prozent nach. Das SLI-Jahreshoch beträgt derzeit 2 223,32 Punkte. Das Jahrestief steht hingegen bei 1 915,56 Punkten.

SLI-Aufsteiger und -Absteiger

Die Gewinner-Aktien im SLI sind aktuell VAT (+ 2,16 Prozent auf 530,20 CHF), Helvetia Baloise (+ 1,82 Prozent auf 212,60 CHF), Swiss Life (+ 0,83 Prozent auf 900,00 CHF), Schindler (+ 0,83 Prozent auf 268,20 CHF) und Swisscom (+ 0,82 Prozent auf 679,50 CHF). Unter Druck stehen im SLI derweil Logitech (-2,17 Prozent auf 73,02 CHF), Sandoz (-1,50 Prozent auf 64,34 CHF), SGS SA (-1,45 Prozent auf 84,06 CHF), Sonova (-1,21 Prozent auf 179,10 CHF) und Lonza (-0,83 Prozent auf 504,40 CHF).

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im SLI auf

Das größte Handelsvolumen im SLI kann derzeit die UBS-Aktie aufweisen. 1 469 947 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Die Roche-Aktie weist im SLI mit 268,280 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Dieses KGV weisen die SLI-Mitglieder auf

Die Swiss Re-Aktie verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 10,24 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SLI-Werten. Im Index weist die Zurich Insurance-Aktie mit 5,65 Prozent 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich die höchste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.at

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Alle SLI-Werte im Überblick
Historische Kursdaten
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Bildquelle: BUTENKOV ALEKSEI / Shutterstock.com

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Amrize 49,03 -0,06% Amrize
Helvetia Baloise Holding AG 233,40 0,60% Helvetia Baloise Holding AG
Logitech S.A. 78,74 1,36% Logitech S.A.
Lonza AG (N) 554,60 0,80% Lonza AG (N)
Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein 346,48 1,31% Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein
Sandoz 70,76 -0,03% Sandoz
Schindler AG (PS) 294,40 0,41% Schindler AG (PS)
SGS SA 91,66 0,02% SGS SA
Sonova AG 196,10 0,18% Sonova AG
Swiss Life AG (N) 983,20 0,47% Swiss Life AG (N)
Swiss Re AG 145,75 0,00% Swiss Re AG
Swisscom AG 740,00 0,00% Swisscom AG
UBS 35,40 -0,31% UBS
VAT 585,20 0,62% VAT
Zurich Insurance AG (Zürich) 593,00 -3,29% Zurich Insurance AG (Zürich)

Indizes in diesem Artikel

SLI 2 110,46 0,43%

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