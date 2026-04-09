Minuszeichen in Zürich: SLI präsentiert sich am Nachmittag schwächer

Der SLI bewegt sich im SIX-Handel um 15:42 Uhr um 0,23 Prozent schwächer bei 2 091,64 Punkten. Zuvor ging der SLI 0,207 Prozent fester bei 2 100,84 Punkten in den Donnerstagshandel, nach 2 096,51 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des SLI betrug 2 102,51 Punkte, das Tagestief hingegen 2 085,97 Zähler.

Jahreshoch und Jahrestief des SLI

Auf Wochensicht ging es für den SLI bereits um 1,03 Prozent nach oben. Vor einem Monat, am 09.03.2026, wurde der SLI mit 2 063,57 Punkten gehandelt. Der SLI bewegte sich noch vor drei Monaten, am 09.01.2026, bei 2 175,41 Punkten. Vor einem Jahr, am 09.04.2025, wurde der SLI mit 1 752,71 Punkten gehandelt.

Seit Beginn des Jahres 2026 gab der Index bereits um 2,76 Prozent nach. Das SLI-Jahreshoch beträgt derzeit 2 223,32 Punkte. Das Jahrestief steht hingegen bei 1 915,56 Punkten.

SLI-Aufsteiger und -Absteiger

Die Gewinner-Aktien im SLI sind aktuell VAT (+ 2,16 Prozent auf 530,20 CHF), Helvetia Baloise (+ 1,82 Prozent auf 212,60 CHF), Swiss Life (+ 0,83 Prozent auf 900,00 CHF), Schindler (+ 0,83 Prozent auf 268,20 CHF) und Swisscom (+ 0,82 Prozent auf 679,50 CHF). Unter Druck stehen im SLI derweil Logitech (-2,17 Prozent auf 73,02 CHF), Sandoz (-1,50 Prozent auf 64,34 CHF), SGS SA (-1,45 Prozent auf 84,06 CHF), Sonova (-1,21 Prozent auf 179,10 CHF) und Lonza (-0,83 Prozent auf 504,40 CHF).

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im SLI auf

Das größte Handelsvolumen im SLI kann derzeit die UBS-Aktie aufweisen. 1 469 947 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Die Roche-Aktie weist im SLI mit 268,280 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Dieses KGV weisen die SLI-Mitglieder auf

Die Swiss Re-Aktie verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 10,24 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SLI-Werten. Im Index weist die Zurich Insurance-Aktie mit 5,65 Prozent 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich die höchste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.at