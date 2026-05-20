Givaudan Aktie
WKN: 938427 / ISIN: CH0010645932
|SLI-Performance im Fokus
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20.05.2026 12:27:25
Minuszeichen in Zürich: SLI präsentiert sich schwächer
Um 12:10 Uhr sinkt der SLI im SIX-Handel um 0,02 Prozent auf 2 122,35 Punkte. Zuvor ging der SLI 0,229 Prozent tiefer bei 2 117,98 Punkten in den Mittwochshandel, nach 2 122,84 Punkten am Vortag.
Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 2 122,53 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 2 106,90 Punkten.
SLI seit Beginn des Jahres
Seit Beginn der Woche gewann der SLI bereits um 1,79 Prozent. Vor einem Monat, am 20.04.2026, wurde der SLI auf 2 142,50 Punkte taxiert. Vor drei Monaten, am 20.02.2026, wies der SLI einen Wert von 2 200,58 Punkten auf. Der SLI wies vor einem Jahr, am 20.05.2025, einen Stand von 2 029,24 Punkten auf.
Der Index fiel seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 1,33 Prozent. 2 223,32 Punkte markierten den Höchststand des SLI im laufenden Jahr. Das Jahrestief liegt hingegen bei 1 915,56 Punkten.
Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im SLI
Unter den stärksten Aktien im SLI befinden sich derzeit Galderma (+ 2,23 Prozent auf 158,40 CHF), VAT (+ 1,71 Prozent auf 595,40 CHF), Logitech (+ 1,23 Prozent auf 82,58 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (+ 1,15 Prozent auf 80,60 CHF) und Sandoz (+ 0,80 Prozent auf 65,78 CHF). Unter den schwächsten SLI-Aktien befinden sich hingegen Nestlé (-1,24 Prozent auf 78,91 CHF), Swiss Life (-1,22 Prozent auf 840,80 CHF), Givaudan (-1,08 Prozent auf 2 756,00 CHF), Sika (-0,75 Prozent auf 138,95 CHF) und Richemont (-0,71 Prozent auf 153,50 CHF).
Welche Aktien im SLI den größten Börsenwert aufweisen
Im SLI weist die UBS-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via SIX 1 017 140 Aktien gehandelt. Die Roche-Aktie hat im SLI mit 279,269 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.
Dieses KGV weisen die SLI-Werte auf
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 9,73 zu Buche schlagen. Mit 5,74 Prozent hebt sich die Dividendenrendite der Zurich Insurance-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index hervor.
Redaktion finanzen.at
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