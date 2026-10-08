Sandoz Aktie
WKN DE: SANDOZ / ISIN: CH1243598427
|SLI im Fokus
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08.10.2026 17:58:56
Minuszeichen in Zürich: SLI sackt schlussendlich ab
Letztendlich bewegte sich der SLI im SIX-Handel 1,10 Prozent leichter bei 2 196,60 Punkten. Zum Handelsstart stand ein Minus von 0,603 Prozent auf 2 207,53 Punkte an der Kurstafel, nach 2 220,92 Punkten am Vortag.
Im Tagesverlauf ging es für den SLI bis auf 2 193,39 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 2 211,31 Zählern.
SLI seit Beginn Jahr
Seit Beginn der Woche sank der SLI bereits um 0,883 Prozent. Der SLI lag noch vor einem Monat, am 08.09.2026, bei 2 265,74 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 08.07.2026, notierte der SLI bei 2 268,15 Punkten. Vor einem Jahr, am 08.10.2025, wurde der SLI mit 2 052,74 Punkten berechnet.
Auf Jahressicht 2026 gewann der Index bereits um 2,12 Prozent. In diesem Jahr erreichte der SLI bereits ein Jahreshoch bei 2 352,31 Punkten. Bei 1 915,56 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.
Aktuelle Gewinner und Verlierer im SLI
Unter den Top-Aktien im SLI befinden sich derzeit Lindt (+ 2,24 Prozent auf 7 775,00 CHF), Sonova (+ 1,19 Prozent auf 255,40 CHF), Nestlé (+ 0,58 Prozent auf 76,00 CHF), Kühne + Nagel International (+ 0,40 Prozent auf 224,30 CHF) und Julius Bär (+ 0,40 Prozent auf 70,36 CHF). Auf der Verliererseite im SLI stehen derweil Straumann (-3,62 Prozent auf 87,82 CHF), Richemont (-2,43 Prozent auf 168,40 CHF), Lonza (-2,39 Prozent auf 563,40 CHF), Roche (-2,03 Prozent auf 352,70 CHF) und Sandoz (-2,01 Prozent auf 69,32 CHF).
Die meistgehandelten SLI-Aktien
Aktuell weist die UBS-Aktie das größte Handelsvolumen im SLI auf. 5 197 986 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Roche-Aktie macht im SLI mit 298,357 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.
Fundamentaldaten der SLI-Mitglieder im Blick
Unter den SLI-Aktien weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie mit 10,46 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Im Index bietet die Partners Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,70 Prozent die höchste Dividendenrendite.
Redaktion finanzen.at
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Aktien in diesem Artikel
|Amrize
|32,38
|-0,52%
|Julius Bär
|76,08
|0,82%
|Kühne + Nagel International AG (KN)
|246,70
|2,37%
|Lindt AG (PS) (Lindt & Sprüngli)
|8 430,00
|1,44%
|Lonza AG (N)
|615,00
|1,62%
|Nestlé SA (Nestle)
|81,78
|-0,10%
|Partners Group AG
|639,40
|1,78%
|Richemont
|183,10
|1,22%
|Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein
|385,00
|1,32%
|Sandoz
|75,10
|1,00%
|Sonova AG
|284,00
|3,61%
|Straumann Holding AG
|96,76
|2,72%
|Swiss Re AG
|154,85
|1,41%
|UBS
|42,94
|2,38%
Indizes in diesem Artikel
|SLI
|2 219,11
|1,01%
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