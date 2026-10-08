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SLI im Fokus 08.10.2026 17:58:56

Minuszeichen in Zürich: SLI sackt schlussendlich ab

Minuszeichen in Zürich: SLI sackt schlussendlich ab

Der SLI verlor am Abend an Wert.

Letztendlich bewegte sich der SLI im SIX-Handel 1,10 Prozent leichter bei 2 196,60 Punkten. Zum Handelsstart stand ein Minus von 0,603 Prozent auf 2 207,53 Punkte an der Kurstafel, nach 2 220,92 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den SLI bis auf 2 193,39 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 2 211,31 Zählern.

SLI seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche sank der SLI bereits um 0,883 Prozent. Der SLI lag noch vor einem Monat, am 08.09.2026, bei 2 265,74 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 08.07.2026, notierte der SLI bei 2 268,15 Punkten. Vor einem Jahr, am 08.10.2025, wurde der SLI mit 2 052,74 Punkten berechnet.

Auf Jahressicht 2026 gewann der Index bereits um 2,12 Prozent. In diesem Jahr erreichte der SLI bereits ein Jahreshoch bei 2 352,31 Punkten. Bei 1 915,56 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im SLI

Unter den Top-Aktien im SLI befinden sich derzeit Lindt (+ 2,24 Prozent auf 7 775,00 CHF), Sonova (+ 1,19 Prozent auf 255,40 CHF), Nestlé (+ 0,58 Prozent auf 76,00 CHF), Kühne + Nagel International (+ 0,40 Prozent auf 224,30 CHF) und Julius Bär (+ 0,40 Prozent auf 70,36 CHF). Auf der Verliererseite im SLI stehen derweil Straumann (-3,62 Prozent auf 87,82 CHF), Richemont (-2,43 Prozent auf 168,40 CHF), Lonza (-2,39 Prozent auf 563,40 CHF), Roche (-2,03 Prozent auf 352,70 CHF) und Sandoz (-2,01 Prozent auf 69,32 CHF).

Die meistgehandelten SLI-Aktien

Aktuell weist die UBS-Aktie das größte Handelsvolumen im SLI auf. 5 197 986 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Roche-Aktie macht im SLI mit 298,357 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentaldaten der SLI-Mitglieder im Blick

Unter den SLI-Aktien weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie mit 10,46 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Im Index bietet die Partners Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,70 Prozent die höchste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at

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Partners Group AG 639,40 1,78% Partners Group AG
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