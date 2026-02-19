Nestlé Aktie
WKN DE: A0Q4DC / ISIN: CH0038863350
|Index-Performance im Blick
|
19.02.2026 12:26:57
Minuszeichen in Zürich: SLI schwächer
Am Donnerstag gibt der SLI um 12:09 Uhr via SIX um 0,30 Prozent auf 2 185,89 Punkte nach. Zum Handelsstart stand ein Zuschlag von 0,242 Prozent auf 2 197,86 Punkte an der Kurstafel, nach 2 192,55 Punkten am Vortag.
Das Tagestief des SLI betrug 2 185,60 Punkte, das Tageshoch hingegen 2 202,33 Zähler.
SLI seit Beginn des Jahres
Seit Beginn der Woche verzeichnet der SLI bislang Gewinne von 1,32 Prozent. Noch vor einem Monat, am 19.01.2026, wies der SLI einen Stand von 2 147,79 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 19.11.2025, wurde der SLI mit einer Bewertung von 2 020,31 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr, am 19.02.2025, wurde der SLI auf 2 098,06 Punkte taxiert.
Der Index stieg auf Jahressicht 2026 bereits um 1,62 Prozent zu. Bei 2 202,33 Punkten schaffte es der SLI bislang auf ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 2 099,01 Punkten erreicht.
Das sind die Aufsteiger und Absteiger im SLI
Unter den stärksten Aktien im SLI befinden sich aktuell Alcon (+ 1,90 Prozent auf 64,24 CHF), Nestlé (+ 1,57 Prozent auf 79,63 CHF), Lindt (+ 1,20 Prozent auf 12 600,00 CHF), Kühne + Nagel International (+ 0,88 Prozent auf 176,70 CHF) und Lonza (+ 0,53 Prozent auf 535,80 CHF). Auf der Verliererseite im SLI stehen hingegen Straumann (-3,17 Prozent auf 94,06 CHF), ams-OSRAM (-2,52 Prozent auf 8,50 CHF), Richemont (-1,12 Prozent auf 158,45 CHF), Geberit (-1,02 Prozent auf 639,80 CHF) und Adecco SA (-1,01 Prozent auf 21,46 CHF).
Welche SLI-Aktien den größten Börsenwert aufweisen
Im SLI weist die Nestlé-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via SIX 3 027 276 Aktien gehandelt. Die Roche-Aktie macht im SLI den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 322,298 Mrd. Euro.
Fundamentaldaten der SLI-Werte im Blick
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die Adecco SA-Aktie. Hier soll ein KGV von 8,64 zu Buche schlagen. Unter den Aktien im Index bietet die Zurich Insurance-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 5,42 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.
Redaktion finanzen.at
