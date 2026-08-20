Swiss Re Aktie
WKN DE: A1H81M / ISIN: CH0126881561
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20.08.2026 15:58:23
Minuszeichen in Zürich: SLI schwächer
Um 15:42 Uhr fällt der SLI im SIX-Handel um 0,48 Prozent auf 2 292,93 Punkte zurück. Zum Handelsstart stand ein Zuschlag von 0,053 Prozent auf 2 305,09 Punkte an der Kurstafel, nach 2 303,88 Punkten am Vortag.
Der Tiefststand des SLI lag am Donnerstag bei 2 290,52 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 2 307,15 Punkten erreichte.
SLI auf Jahressicht
Seit Beginn der Woche ging es für den SLI bereits um 0,826 Prozent abwärts. Der SLI wies vor einem Monat, am 20.07.2026, einen Wert von 2 282,80 Punkten auf. Der SLI notierte noch vor drei Monaten, am 20.05.2026, bei 2 136,99 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 20.08.2025, verzeichnete der SLI einen Stand von 2 023,28 Punkten.
Auf Jahressicht 2026 legte der Index bereits um 6,60 Prozent zu. 2 352,31 Punkte markierten den Höchststand des SLI im laufenden Jahr. Das Jahrestief wurde hingegen bei 1 915,56 Zählern registriert.
Das sind die Gewinner und Verlierer im SLI
Zu den stärksten Einzelwerten im SLI zählen derzeit Julius Bär (+ 0,81 Prozent auf 74,98 CHF), Schindler (+ 0,79 Prozent auf 256,20 CHF), Roche (+ 0,46) Prozent auf 369,10 CHF), Sonova (+ 0,41 Prozent auf 242,80 CHF) und Givaudan (+ 0,41 Prozent auf 3 206,00 CHF). Am anderen Ende der SLI-Liste stehen derweil Logitech (-4,06 Prozent auf 77,04 CHF), Straumann (-2,22 Prozent auf 95,06 CHF), Swiss Re (-2,10 Prozent auf 137,20 CHF), Sika (-1,94 Prozent auf 181,55 CHF) und Richemont (-1,83 Prozent auf 182,05 CHF) unter Druck.
Die teuersten SLI-Konzerne
Im SLI sticht die UBS-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via SIX 893 344 Aktien gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von Roche mit 307,560 Mrd. Euro im SLI den größten Anteil aus.
Diese Dividenden zahlen die SLI-Titel
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI hat 2026 laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 10,47 zu Buche schlagen. Die Partners Group-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,35 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.
Redaktion finanzen.at
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