Swiss Re Aktie

Swiss Re für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1H81M / ISIN: CH0126881561

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Index-Bewegung 20.08.2026 15:58:23

Minuszeichen in Zürich: SLI schwächer

Minuszeichen in Zürich: SLI schwächer

Der SLI erleidet am Donnerstagnachmittag Verluste.

Um 15:42 Uhr fällt der SLI im SIX-Handel um 0,48 Prozent auf 2 292,93 Punkte zurück. Zum Handelsstart stand ein Zuschlag von 0,053 Prozent auf 2 305,09 Punkte an der Kurstafel, nach 2 303,88 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des SLI lag am Donnerstag bei 2 290,52 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 2 307,15 Punkten erreichte.

SLI auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche ging es für den SLI bereits um 0,826 Prozent abwärts. Der SLI wies vor einem Monat, am 20.07.2026, einen Wert von 2 282,80 Punkten auf. Der SLI notierte noch vor drei Monaten, am 20.05.2026, bei 2 136,99 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 20.08.2025, verzeichnete der SLI einen Stand von 2 023,28 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 legte der Index bereits um 6,60 Prozent zu. 2 352,31 Punkte markierten den Höchststand des SLI im laufenden Jahr. Das Jahrestief wurde hingegen bei 1 915,56 Zählern registriert.

Das sind die Gewinner und Verlierer im SLI

Zu den stärksten Einzelwerten im SLI zählen derzeit Julius Bär (+ 0,81 Prozent auf 74,98 CHF), Schindler (+ 0,79 Prozent auf 256,20 CHF), Roche (+ 0,46) Prozent auf 369,10 CHF), Sonova (+ 0,41 Prozent auf 242,80 CHF) und Givaudan (+ 0,41 Prozent auf 3 206,00 CHF). Am anderen Ende der SLI-Liste stehen derweil Logitech (-4,06 Prozent auf 77,04 CHF), Straumann (-2,22 Prozent auf 95,06 CHF), Swiss Re (-2,10 Prozent auf 137,20 CHF), Sika (-1,94 Prozent auf 181,55 CHF) und Richemont (-1,83 Prozent auf 182,05 CHF) unter Druck.

Die teuersten SLI-Konzerne

Im SLI sticht die UBS-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via SIX 893 344 Aktien gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von Roche mit 307,560 Mrd. Euro im SLI den größten Anteil aus.

Diese Dividenden zahlen die SLI-Titel

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI hat 2026 laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 10,47 zu Buche schlagen. Die Partners Group-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,35 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Historische Kursdaten
Alle SLI-Werte im Überblick
SPI-Aktien nach Marktkapitalisierung

Bildquelle: BUTENKOV ALEKSEI / Shutterstock.com

Nachrichten zu Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein

mehr Nachrichten

Analysen zu Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein

mehr Analysen
12.03.26 Roche Hold Deutsche Bank AG
12.03.26 Roche Overweight Barclays Capital
12.03.26 Roche Neutral JP Morgan Chase & Co.
11.03.26 Roche Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
10.03.26 Roche Hold Deutsche Bank AG
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Galderma 182,65 0,14% Galderma
Givaudan AG 3 434,00 0,64% Givaudan AG
Julius Bär 80,22 0,96% Julius Bär
Logitech S.A. 82,00 -4,85% Logitech S.A.
Partners Group AG 767,00 -1,01% Partners Group AG
Richemont 195,15 -1,56% Richemont
Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein 396,25 -0,33% Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein
Schindler AG (PS) 274,60 0,96% Schindler AG (PS)
Sika AG 194,50 -1,69% Sika AG
Sonova AG 260,60 0,89% Sonova AG
Straumann Holding AG 102,50 -1,25% Straumann Holding AG
Swiss Re AG 147,20 -1,67% Swiss Re AG
UBS 45,74 0,46% UBS

Indizes in diesem Artikel

SLI 2 293,74 -0,44%

Letzte Top-Ranking Nachrichten

15:52 Ackman-Depot: Diese vier Aktien sind neu - Alphabet nicht mehr dabei
15:17 George Soros baut sein Depot um: Salesforce-Aktie fliegt raus - Tech-Sektor angepasst
19.08.26 Nach Buffett: So sah das Aktienportfolio von Berkshire Hathaway im 2. Quartal aus
16.08.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 33
16.08.26 Gold, Öl & Co. in KW 33: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen

Börse aktuell - Live Ticker

ATX schwächer -- DAX in Rot -- Wall Street tiefer -- Börsen in Fernost letztlich mit Gewinnen
Der heimische Aktienmarkt tendiert zu Verlusten. Der deutsche Leitindex fällt derweil zurück. Die US-Börsen zeigen sich mit Verlusten. Die asiatischen Märkte verbuchten am Donnerstag Gewinne.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen