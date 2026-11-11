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|Index-Performance im Fokus
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11.11.2026 12:26:35
Minuszeichen in Zürich: SLI schwächer
Um 12:10 Uhr verliert der SLI im SIX-Handel 0,19 Prozent auf 2 405,35 Punkte. Zum Handelsbeginn stand ein Verlust von 0,277 Prozent auf 2 403,17 Punkte an der Kurstafel, nach 2 409,84 Punkten am Vortag.
Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 2 416,86 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 2 403,90 Punkten verzeichnete.
SLI-Performance seit Beginn Jahr
Auf Wochensicht verzeichnet der SLI bislang ein Plus von 1,16 Prozent. Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 09.10.2026, wurde der SLI mit 2 219,11 Punkten gehandelt. Der SLI verzeichnete vor drei Monaten, am 11.08.2026, den Wert von 2 337,69 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 11.11.2025, wies der SLI einen Stand von 2 069,72 Punkten auf.
Seit Jahresanfang 2026 stieg der Index bereits um 11,83 Prozent. Das Jahreshoch des SLI beträgt derzeit 2 433,53 Punkte. Bei 1 915,56 Punkten steht hingegen das Jahrestief.
Heutige Tops und Flops im SLI
Unter den stärksten Aktien im SLI befinden sich aktuell VAT (+ 3,14 Prozent auf 551,80 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (+ 2,73 Prozent auf 70,86 CHF), Logitech (+ 2,47 Prozent auf 82,16 CHF), Galderma (+ 1,25 Prozent auf 190,90 CHF) und Amrize (+ 0,78 Prozent auf 34,72 CHF). Zu den schwächsten SLI-Aktien zählen hingegen Alcon (-5,79 Prozent auf 58,30 CHF), Swiss Life (-2,20 Prozent auf 968,80 CHF), Lindt (-1,10 Prozent auf 8 550,00 CHF), Straumann (-0,94 Prozent auf 105,85 CHF) und Novartis (-0,92 Prozent auf 133,24 CHF).
SLI-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen
Die Aktie im SLI mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Alcon-Aktie. 959 944 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Roche-Aktie weist im SLI mit 345,819 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.
Fundamentaldaten der SLI-Aktien im Blick
Unter den SLI-Aktien verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie mit 10,96 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Was die Dividendenrendite angeht, ist die Partners Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,82 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.
Redaktion finanzen.at
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Aktien in diesem Artikel
|ABB (Asea Brown Boveri)
|75,90
|-0,26%
|Alcon AG
|65,46
|0,58%
|Amrize
|37,71
|0,75%
|Galderma
|211,00
|-0,09%
|Lindt AG (PS) (Lindt & Sprüngli)
|9 240,00
|1,26%
|Logitech S.A.
|91,38
|0,99%
|Novartis AG
|145,36
|0,47%
|Partners Group AG
|716,00
|0,85%
|Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein
|439,38
|0,92%
|Straumann Holding AG
|116,50
|0,91%
|Swiss Life AG (N)
|1 065,50
|0,33%
|Swiss Re AG
|164,25
|0,18%
|VAT
|586,20
|-1,91%
Indizes in diesem Artikel
|SLI
|2 423,69
|0,25%
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