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Index-Performance im Fokus 11.11.2026 12:26:35

Minuszeichen in Zürich: SLI schwächer

Minuszeichen in Zürich: SLI schwächer

Der SLI wagt sich am Mittwochmittagnicht aus der Reserve.

Um 12:10 Uhr verliert der SLI im SIX-Handel 0,19 Prozent auf 2 405,35 Punkte. Zum Handelsbeginn stand ein Verlust von 0,277 Prozent auf 2 403,17 Punkte an der Kurstafel, nach 2 409,84 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 2 416,86 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 2 403,90 Punkten verzeichnete.

SLI-Performance seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht verzeichnet der SLI bislang ein Plus von 1,16 Prozent. Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 09.10.2026, wurde der SLI mit 2 219,11 Punkten gehandelt. Der SLI verzeichnete vor drei Monaten, am 11.08.2026, den Wert von 2 337,69 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 11.11.2025, wies der SLI einen Stand von 2 069,72 Punkten auf.

Seit Jahresanfang 2026 stieg der Index bereits um 11,83 Prozent. Das Jahreshoch des SLI beträgt derzeit 2 433,53 Punkte. Bei 1 915,56 Punkten steht hingegen das Jahrestief.

Heutige Tops und Flops im SLI

Unter den stärksten Aktien im SLI befinden sich aktuell VAT (+ 3,14 Prozent auf 551,80 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (+ 2,73 Prozent auf 70,86 CHF), Logitech (+ 2,47 Prozent auf 82,16 CHF), Galderma (+ 1,25 Prozent auf 190,90 CHF) und Amrize (+ 0,78 Prozent auf 34,72 CHF). Zu den schwächsten SLI-Aktien zählen hingegen Alcon (-5,79 Prozent auf 58,30 CHF), Swiss Life (-2,20 Prozent auf 968,80 CHF), Lindt (-1,10 Prozent auf 8 550,00 CHF), Straumann (-0,94 Prozent auf 105,85 CHF) und Novartis (-0,92 Prozent auf 133,24 CHF).

SLI-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Die Aktie im SLI mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Alcon-Aktie. 959 944 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Roche-Aktie weist im SLI mit 345,819 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentaldaten der SLI-Aktien im Blick

Unter den SLI-Aktien verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie mit 10,96 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Was die Dividendenrendite angeht, ist die Partners Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,82 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.at

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ABB (Asea Brown Boveri) 75,90 -0,26% ABB (Asea Brown Boveri)
Alcon AG 65,46 0,58% Alcon AG
Amrize 37,71 0,75% Amrize
Galderma 211,00 -0,09% Galderma
Lindt AG (PS) (Lindt & Sprüngli) 9 240,00 1,26% Lindt AG (PS) (Lindt & Sprüngli)
Logitech S.A. 91,38 0,99% Logitech S.A.
Novartis AG 145,36 0,47% Novartis AG
Partners Group AG 716,00 0,85% Partners Group AG
Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein 439,38 0,92% Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein
Straumann Holding AG 116,50 0,91% Straumann Holding AG
Swiss Life AG (N) 1 065,50 0,33% Swiss Life AG (N)
Swiss Re AG 164,25 0,18% Swiss Re AG
VAT 586,20 -1,91% VAT

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