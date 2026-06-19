Minuszeichen in Zürich: SLI zeigt sich leichter

Um 12:10 Uhr notiert der SLI im SIX-Handel 0,23 Prozent schwächer bei 2 210,58 Punkten. Zum Start des Freitagshandels standen Verluste von 0,171 Prozent auf 2 211,95 Punkte an der Kurstafel, nach 2 215,73 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des SLI lag am Freitag bei 2 221,34 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 2 209,52 Punkten erreichte.

SLI-Performance seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn verbucht der SLI bislang ein Minus von 0,148 Prozent. Der SLI bewegte sich noch vor einem Monat, am 19.05.2026, bei 2 122,84 Punkten. Der SLI erreichte vor drei Monaten, am 19.03.2026, einen Stand von 1 982,83 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 19.06.2025, notierte der SLI bei 1 938,92 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 gewann der Index bereits um 2,77 Prozent. In diesem Jahr erreichte der SLI bereits ein Jahreshoch bei 2 223,32 Punkten. Bei 1 915,56 Zählern steht hingegen das Jahrestief.

Gewinner und Verlierer im SLI

Die stärksten Aktien im SLI sind aktuell Givaudan (+ 1,57 Prozent auf 3 243,00 CHF), Alcon (+ 1,54 Prozent auf 52,70 CHF), Novartis (+ 1,07 Prozent auf 119,30 CHF), Swiss Re (+ 0,78 Prozent auf 123,05 CHF) und Lonza (+ 0,63 Prozent auf 494,70 CHF). Auf der Verliererseite im SLI stehen hingegen Amrize (-3,15 Prozent auf 43,61 CHF), Julius Bär (-2,44 Prozent auf 64,76 CHF), Galderma (-2,32 Prozent auf 168,60 CHF), Sonova (-1,58 Prozent auf 193,30 CHF) und Partners Group (-1,43 Prozent auf 689,60 CHF).

Welche SLI-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Die UBS-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SLI auf. 5 922 470 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Roche-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 282,530 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im SLI den höchsten Börsenwert.

KGV und Dividende der SLI-Mitglieder

In diesem Jahr hat die Swiss Re-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 9,46 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI inne. Die Partners Group-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,73 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at