SLI
|
2 368,04
|
-20,65
|
-0,86 %
|SLI im Fokus
|
19.11.2026 12:27:04
Minuszeichen in Zürich: SLI zeigt sich leichter
Der SLI bewegt sich im SIX-Handel um 12:09 Uhr um 0,26 Prozent tiefer bei 2 382,51 Punkten. Zum Start des Donnerstagshandels standen Gewinne von 0,258 Prozent auf 2 394,85 Punkte an der Kurstafel, nach 2 388,69 Punkten am Vortag.
Der SLI verzeichnete bei 2 382,27 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Donnerstag 2 396,35 Einheiten.
SLI-Performance seit Beginn Jahr
Seit Wochenbeginn sank der SLI bereits um 2,01 Prozent. Vor einem Monat, am 19.10.2026, lag der SLI-Kurs bei 2 306,32 Punkten. Der SLI wies vor drei Monaten, am 19.08.2026, einen Wert von 2 303,88 Punkten auf. Der SLI stand noch vor einem Jahr, am 19.11.2025, bei 2 020,31 Punkten.
Für den Index ging es seit Jahresbeginn 2026 bereits um 10,76 Prozent aufwärts. Der SLI verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 2 443,50 Punkten. Bei 1 915,56 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.
Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im SLI
Unter den stärksten Aktien im SLI befinden sich derzeit Logitech (+ 2,65 Prozent auf 86,92 CHF), VAT (+ 2,48 Prozent auf 538,00 CHF), Richemont (+ 2,34 Prozent auf 179,55 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (+ 2,18 Prozent auf 69,46 CHF) und Sonova (+ 1,58 Prozent auf 295,20 CHF). Die Verlierer im SLI sind hingegen Novartis (-2,78 Prozent auf 127,82 CHF), Schindler (-2,46 Prozent auf 293,40 CHF), Lindt (-2,30 Prozent auf 8 275,00 CHF), Nestlé (-1,57 Prozent auf 84,68 CHF) und Swisscom (-1,46 Prozent auf 707,00 CHF).
Welche Aktien im SLI das größte Handelsvolumen aufweisen
Die Aktie im SLI mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Novartis-Aktie. 953 194 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Roche-Aktie macht im SLI den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 349,157 Mrd. Euro.
Fundamentalkennzahlen der SLI-Titel im Fokus
In diesem Jahr präsentiert die Swiss Re-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 10,71 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI. Die Partners Group-Aktie offeriert Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,23 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Aktien in diesem Artikel
|ABB (Asea Brown Boveri)
|72,34
|-0,36%
|Amrize
|36,04
|-1,45%
|Lindt AG (PS) (Lindt & Sprüngli)
|8 680,00
|-1,31%
|Logitech S.A.
|90,16
|-0,84%
|Nestlé SA (Nestle)
|91,01
|-0,04%
|Novartis AG
|137,00
|-0,61%
|Partners Group AG
|678,60
|-0,15%
|Richemont
|189,45
|-0,26%
|Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein
|425,80
|-0,51%
|Schindler AG (PS)
|306,40
|-0,65%
|Sonova AG
|311,80
|-0,86%
|Swiss Re AG
|158,25
|-0,69%
|Swisscom AG
|750,00
|-0,73%
|VAT
|549,60
|-1,01%
Indizes in diesem Artikel
|SLI
|2 368,04
|-0,86%