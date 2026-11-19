Der SLI bewegt sich im SIX-Handel um 12:09 Uhr um 0,26 Prozent tiefer bei 2 382,51 Punkten. Zum Start des Donnerstagshandels standen Gewinne von 0,258 Prozent auf 2 394,85 Punkte an der Kurstafel, nach 2 388,69 Punkten am Vortag.

Der SLI verzeichnete bei 2 382,27 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Donnerstag 2 396,35 Einheiten.

SLI-Performance seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn sank der SLI bereits um 2,01 Prozent. Vor einem Monat, am 19.10.2026, lag der SLI-Kurs bei 2 306,32 Punkten. Der SLI wies vor drei Monaten, am 19.08.2026, einen Wert von 2 303,88 Punkten auf. Der SLI stand noch vor einem Jahr, am 19.11.2025, bei 2 020,31 Punkten.

Für den Index ging es seit Jahresbeginn 2026 bereits um 10,76 Prozent aufwärts. Der SLI verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 2 443,50 Punkten. Bei 1 915,56 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im SLI

Unter den stärksten Aktien im SLI befinden sich derzeit Logitech (+ 2,65 Prozent auf 86,92 CHF), VAT (+ 2,48 Prozent auf 538,00 CHF), Richemont (+ 2,34 Prozent auf 179,55 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (+ 2,18 Prozent auf 69,46 CHF) und Sonova (+ 1,58 Prozent auf 295,20 CHF). Die Verlierer im SLI sind hingegen Novartis (-2,78 Prozent auf 127,82 CHF), Schindler (-2,46 Prozent auf 293,40 CHF), Lindt (-2,30 Prozent auf 8 275,00 CHF), Nestlé (-1,57 Prozent auf 84,68 CHF) und Swisscom (-1,46 Prozent auf 707,00 CHF).

Welche Aktien im SLI das größte Handelsvolumen aufweisen

Die Aktie im SLI mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Novartis-Aktie. 953 194 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Roche-Aktie macht im SLI den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 349,157 Mrd. Euro.

Fundamentalkennzahlen der SLI-Titel im Fokus

In diesem Jahr präsentiert die Swiss Re-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 10,71 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI. Die Partners Group-Aktie offeriert Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,23 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at