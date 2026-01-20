Temenos Aktie

Temenos für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 676682 / ISIN: CH0012453913

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
SLI-Performance im Fokus 20.01.2026 17:59:27

Minuszeichen in Zürich: SLI zeigt sich zum Ende des Dienstagshandels leichter

Minuszeichen in Zürich: SLI zeigt sich zum Ende des Dienstagshandels leichter

Der SLI zeigte sich zum Handelsende im Minus.

Schlussendlich notierte der SLI im SIX-Handel 0,76 Prozent schwächer bei 2 131,53 Punkten. Zum Handelsstart stand ein Verlust von 0,544 Prozent auf 2 136,11 Punkte an der Kurstafel, nach 2 147,79 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der SLI bei 2 118,38 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 2 133,15 Punkten.

So bewegt sich der SLI seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 19.12.2025, lag der SLI-Kurs bei 2 131,01 Punkten. Der SLI erreichte vor drei Monaten, am 20.10.2025, den Wert von 2 039,28 Punkten. Der SLI erreichte vor einem Jahr, am 20.01.2025, den Wert von 1 996,39 Punkten.

Für den Index ging es seit Jahresanfang 2026 bereits um 0,904 Prozent abwärts. In diesem Jahr markierte der SLI bereits ein Jahreshoch bei 2 185,70 Punkten. Bei 2 118,38 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im SLI

Die Top-Aktien im SLI sind aktuell Sonova (+ 2,49 Prozent auf 217,90 CHF), Alcon (+ 2,22 Prozent auf 62,54 CHF), VAT (+ 2,02 Prozent auf 505,00 CHF), Straumann (+ 0,19 Prozent auf 97,46 CHF) und Kühne + Nagel International (-0,14 Prozent auf 178,35 CHF). Die Flop-Titel im SLI sind derweil Logitech (-4,30 Prozent auf 72,48 CHF), Temenos (-3,76 Prozent auf 74,25 CHF), ams-OSRAM (-1,83 Prozent auf 7,79 CHF), Schindler (-1,63 Prozent auf 301,20 CHF) und Helvetia Baloise (-1,59 Prozent auf 197,60 CHF).

Die teuersten SLI-Unternehmen

Die Aktie im SLI mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Nestlé-Aktie. 3 344 317 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Roche-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 299,488 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im SLI den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der SLI-Aktien

Im SLI weist die Adecco SA-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 8,71 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die Zurich Insurance-Aktie gewährt Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 5,49 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

SPI-Aktien nach Marktkapitalisierung
Alle SLI-Werte im Überblick
Historische Kursdaten

Bildquelle: BUTENKOV ALEKSEI / Shutterstock.com

Nachrichten zu Temenos AG

mehr Nachrichten

Analysen zu VAT

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Adecco SA 23,74 0,42% Adecco SA
Alcon AG 67,54 0,18% Alcon AG
ams-OSRAM AG 8,29 -0,36% ams-OSRAM AG
Helvetia Baloise Holding AG 211,40 -0,38% Helvetia Baloise Holding AG
Kühne + Nagel International AG (KN) 193,35 1,07% Kühne + Nagel International AG (KN)
Logitech S.A. 77,78 0,10% Logitech S.A.
Nestlé SA (Nestle) 78,76 -1,50% Nestlé SA (Nestle)
Roche AG (Genussschein) 343,80 -0,64% Roche AG (Genussschein)
Schindler AG (PS) 324,00 0,62% Schindler AG (PS)
Sonova AG 235,50 0,77% Sonova AG
Straumann Holding AG 105,15 0,72% Straumann Holding AG
Temenos AG 79,05 -0,63% Temenos AG
VAT 545,40 0,66% VAT
Zurich Insurance AG (Zürich) 605,40 -1,14% Zurich Insurance AG (Zürich)

Indizes in diesem Artikel

SLI 2 124,20 -0,34%

Letzte Top-Ranking Nachrichten

18.01.26 Gold, Öl & Co. in KW 3: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
18.01.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 3
17.01.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
17.01.26 KW 3: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
16.01.26 KW 3: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

Zollsorgen halten an: ATX und DAX etwas schwächer -- Asiens Börsen schließen uneins
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt präsentieren sich zur Wochenmitte leicht im Minus. Am Mittwoch wiesen die wichtigsten asiatischen Indizes verschiedene Vorzeichen aus.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen