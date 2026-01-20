Minuszeichen in Zürich: SLI zeigt sich zum Ende des Dienstagshandels leichter

Der SLI zeigte sich zum Handelsende im Minus.

Schlussendlich notierte der SLI im SIX-Handel 0,76 Prozent schwächer bei 2 131,53 Punkten. Zum Handelsstart stand ein Verlust von 0,544 Prozent auf 2 136,11 Punkte an der Kurstafel, nach 2 147,79 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der SLI bei 2 118,38 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 2 133,15 Punkten.

So bewegt sich der SLI seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 19.12.2025, lag der SLI-Kurs bei 2 131,01 Punkten. Der SLI erreichte vor drei Monaten, am 20.10.2025, den Wert von 2 039,28 Punkten. Der SLI erreichte vor einem Jahr, am 20.01.2025, den Wert von 1 996,39 Punkten.

Für den Index ging es seit Jahresanfang 2026 bereits um 0,904 Prozent abwärts. In diesem Jahr markierte der SLI bereits ein Jahreshoch bei 2 185,70 Punkten. Bei 2 118,38 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im SLI

Die Top-Aktien im SLI sind aktuell Sonova (+ 2,49 Prozent auf 217,90 CHF), Alcon (+ 2,22 Prozent auf 62,54 CHF), VAT (+ 2,02 Prozent auf 505,00 CHF), Straumann (+ 0,19 Prozent auf 97,46 CHF) und Kühne + Nagel International (-0,14 Prozent auf 178,35 CHF). Die Flop-Titel im SLI sind derweil Logitech (-4,30 Prozent auf 72,48 CHF), Temenos (-3,76 Prozent auf 74,25 CHF), ams-OSRAM (-1,83 Prozent auf 7,79 CHF), Schindler (-1,63 Prozent auf 301,20 CHF) und Helvetia Baloise (-1,59 Prozent auf 197,60 CHF).

Die teuersten SLI-Unternehmen

Die Aktie im SLI mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Nestlé-Aktie. 3 344 317 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Roche-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 299,488 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im SLI den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der SLI-Aktien

Im SLI weist die Adecco SA-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 8,71 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die Zurich Insurance-Aktie gewährt Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 5,49 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at