Minuszeichen in Zürich: SLI zum Handelsstart im Minus

Das macht das Börsenbarometer in Zürich am Morgen.

Um 09:12 Uhr fällt der SLI im SIX-Handel um 0,04 Prozent auf 2 136,23 Punkte zurück. Zum Handelsbeginn stand ein Abschlag von 0,059 Prozent auf 2 135,72 Punkte an der Kurstafel, nach 2 136,99 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des SLI lag heute bei 2 137,84 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 2 135,08 Punkten erreichte.

SLI seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche verzeichnet der SLI bislang ein Plus von 2,45 Prozent. Noch vor einem Monat, am 21.04.2026, wies der SLI einen Wert von 2 120,22 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 20.02.2026, erreichte der SLI einen Stand von 2 200,58 Punkten. Vor einem Jahr, am 21.05.2025, stand der SLI noch bei 2 020,86 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 schlägt ein Minus von 0,686 Prozent zu Buche. Bei 2 223,32 Punkten verzeichnete der SLI bislang ein Jahreshoch. Bei 1 915,56 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

Die Tops und Flops im SLI

Zu den stärksten Einzelwerten im SLI zählen derzeit Sonova (+ 1,08 Prozent auf 205,20 CHF), Swiss Life (+ 0,96 Prozent auf 859,40 CHF), Straumann (+ 0,86) Prozent auf 88,98 CHF), Alcon (+ 0,79 Prozent auf 53,40 CHF) und Lonza (+ 0,75 Prozent auf 496,20 CHF). Die schwächsten SLI-Aktien sind derweil Swiss Re (-1,63 Prozent auf 123,70 CHF), Logitech (-1,08 Prozent auf 80,94 CHF), VAT (-0,53 Prozent auf 601,20 CHF), Sandoz (-0,43 Prozent auf 65,60 CHF) und Julius Bär (-0,32 Prozent auf 67,58 CHF).

Die teuersten Unternehmen im SLI

Im SLI sticht die UBS-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 172 391 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Roche-Aktie weist im SLI mit 286,572 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentalkennzahlen der SLI-Werte im Fokus

Die Swiss Re-Aktie verzeichnet mit 10,03 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI. Die Zurich Insurance-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit 5,73 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at