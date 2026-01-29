Lonza Aktie
WKN: 928619 / ISIN: CH0013841017
|SLI-Entwicklung
|
29.01.2026 09:29:02
Minuszeichen in Zürich: SLI zum Start des Donnerstagshandels mit Abgaben
Um 09:11 Uhr notiert der SLI im SIX-Handel 0,07 Prozent schwächer bei 2 107,59 Punkten. Zum Handelsstart stand ein Verlust von 0,039 Prozent auf 2 108,33 Punkte an der Kurstafel, nach 2 109,15 Punkten am Vortag.
Der SLI verzeichnete bei 2 099,01 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 2 107,59 Einheiten.
SLI-Entwicklung auf Jahressicht
Seit Wochenbeginn verbucht der SLI bislang einen Verlust von 0,978 Prozent. Der SLI wies vor einem Monat, am 29.12.2025, einen Stand von 2 138,36 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 29.10.2025, erreichte der SLI einen Wert von 2 017,26 Punkten. Der SLI bewegte sich noch vor einem Jahr, am 29.01.2025, bei 2 070,40 Punkten.
Seit Anfang des Jahres 2026 fiel der Index bereits um 2,02 Prozent. Das Jahreshoch des SLI steht derzeit bei 2 185,70 Punkten. 2 099,01 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.
SLI-Top-Flop-Liste
Die Top-Aktien im SLI sind derzeit ABB (Asea Brown Boveri) (+ 7,06 Prozent auf 65,52 CHF), ams-OSRAM (+ 2,36 Prozent auf 8,46 CHF), Kühne + Nagel International (+ 1,50 Prozent auf 179,15 CHF), Sika (+ 1,05 Prozent auf 149,65 CHF) und Julius Bär (+ 0,62 Prozent auf 64,66 CHF). Die schwächsten SLI-Aktien sind derweil Givaudan (-4,65 Prozent auf 2 992,00 CHF), Logitech (-2,66 Prozent auf 66,66 CHF), Temenos (-2,30 Prozent auf 70,00 CHF), Lonza (-2,23 Prozent auf 534,60 CHF) und Roche (-1,03 Prozent auf 334,80 CHF).
SLI-Aktien mit dem größten Börsenwert
Im SLI sticht die ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via SIX 540 731 Aktien gehandelt. Die Roche-Aktie dominiert den SLI hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 303,640 Mrd. Euro.
Fundamentaldaten der SLI-Werte im Fokus
Unter den SLI-Aktien weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Adecco SA-Aktie mit 8,67 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Swiss Re lockt Anleger 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 5,70 Prozent.
Redaktion finanzen.at
