Minuszeichen in Zürich: SLI zum Start mit Abgaben

Der SLI sinkt im SIX-Handel um 09:12 Uhr um 0,45 Prozent auf 2 125,78 Punkte. Zum Handelsstart stand ein Abschlag von 0,399 Prozent auf 2 126,95 Punkte an der Kurstafel, nach 2 135,48 Punkten am Vortag.

Bei 2 125,27 Einheiten erreichte der SLI sein Tagestief, während er hingegen mit 2 135,16 Punkten den höchsten Stand markierte.

SLI seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht verzeichnet der SLI bislang ein Minus von 1,05 Prozent. Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 30.04.2026, bewegte sich der SLI bei 2 100,41 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 03.03.2026, stand der SLI bei 2 122,20 Punkten. Der SLI verzeichnete vor einem Jahr, am 03.06.2025, den Stand von 1 996,49 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 verlor der Index bereits um 1,17 Prozent. Der SLI verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 2 223,32 Punkten. Bei 1 915,56 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.

SLI-Top-Flop-Aktien

Zu den Gewinner-Aktien im SLI zählen aktuell Geberit (+ 1,59 Prozent auf 511,20 CHF), Nestlé (+ 0,76 Prozent auf 78,35 CHF), Novartis (+ 0,53 Prozent auf 113,60 CHF), Lindt (+ 0,44 Prozent auf 9 160,00 CHF) und Roche (+ 0,36 Prozent auf 310,80 CHF). Die Verlierer im SLI sind hingegen Partners Group (-12,45 Prozent auf 718,60 CHF), Logitech (-1,61 Prozent auf 99,52 CHF), VAT (-1,38 Prozent auf 616,20 CHF), Lonza (-1,33 Prozent auf 489,80 CHF) und UBS (-1,08 Prozent auf 37,58 CHF).

Die meistgehandelten Aktien im SLI

Aktuell weist die UBS-Aktie das größte Handelsvolumen im SLI auf. 281 553 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 275,506 Mrd. Euro macht die Roche-Aktie im SLI derzeit den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der SLI-Werte im Fokus

Unter den SLI-Aktien weist 2026 laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie mit 9,09 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Unter den Aktien im Index präsentiert die Swiss Re-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,01 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at