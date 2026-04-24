Sika Aktie
WKN DE: A2JNV8 / ISIN: CH0418792922
|Kursverlauf
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24.04.2026 17:58:27
Minuszeichen in Zürich: SMI beendet die Sitzung weit in der Verlustzone
Der SMI fiel im SIX-Handel letztendlich um 0,59 Prozent auf 13 169,70 Punkte. An der Börse sind die im SMI enthaltenen Werte damit 1,545 Bio. Euro wert. Zum Beginn des Freitagshandels stand ein Verlust von 0,333 Prozent auf 13 203,99 Punkte an der Kurstafel, nach 13 248,06 Punkten am Vortag.
Der SMI erreichte am Freitag sein Tagestief bei 13 099,18 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 13 232,93 Punkten lag.
SMI seit Jahresbeginn
Auf Wochensicht gab der SMI bereits um 0,499 Prozent nach. Noch vor einem Monat, am 24.03.2026, betrug der SMI-Kurs 12 515,94 Punkte. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SMI verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 23.01.2026, den Wert von 13 147,13 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 24.04.2025, notierte der SMI bei 11 917,59 Punkten.
Seit Anfang des Jahres 2026 sank der Index bereits um 0,586 Prozent. Bei 14 063,53 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des SMI. Das Jahrestief beträgt hingegen 12 053,51 Punkte.
SMI-Top-Flop-Liste
Zu den Gewinner-Aktien im SMI zählen derzeit Nestlé (+ 1,48 Prozent auf 81,17 CHF), Holcim (+ 1,28 Prozent auf 72,80 CHF), Swisscom (+ 0,68 Prozent auf 669,00 CHF), Amrize (+ 0,36 Prozent auf 44,64 CHF) und Zurich Insurance (-0,18 Prozent auf 547,80 CHF). Auf der Verliererseite im SMI stehen derweil Kühne + Nagel International (-4,30 Prozent auf 186,00 CHF), Lonza (-3,87 Prozent auf 479,80 CHF), Novartis (-2,22 Prozent auf 113,70 CHF), Sika (-1,93 Prozent auf 144,65 CHF) und Partners Group (-1,87 Prozent auf 915,00 CHF).
Die teuersten SMI-Unternehmen
Im SMI ist die Nestlé-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 4 720 092 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Roche-Aktie sticht im SMI mit einer Marktkapitalisierung von 270,887 Mrd. Euro heraus.
Fundamentaldaten der SMI-Aktien im Blick
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie. Hier soll ein KGV von 10,65 zu Buche schlagen. Im Hinblick auf die Dividendenrendite ragt die Zurich Insurance-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 5,90 Prozent als Spitzenreiter im Index hervor.
Redaktion finanzen.at
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