Minuszeichen in Zürich: SMI fällt zum Ende des Mittwochshandels

Zum Handelsende bewegte sich der SMI im SIX-Handel 0,38 Prozent schwächer bei 13 219,58 Punkten. Damit kommen die im Index enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 1,547 Bio. Euro. In den Handel ging der SMI 0,013 Prozent leichter bei 13 268,10 Punkten, nach 13 269,77 Punkten am Vortag.

Der SMI verzeichnete bei 13 321,88 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Mittwoch 13 214,60 Einheiten.

SMI-Performance seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht stieg der SMI bereits um 0,977 Prozent. Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SMI erreichte am vorherigen Handelstag, dem 13.03.2026, den Stand von 12 839,27 Punkten. Vor drei Monaten, am 15.01.2026, wies der SMI einen Stand von 13 476,32 Punkten auf. Der SMI wies vor einem Jahr, am 15.04.2025, einen Wert von 11 609,84 Punkten auf.

Der Index fiel seit Jahresbeginn 2026 bereits um 0,209 Prozent zurück. Bei 14 063,53 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des SMI. Das Jahrestief wurde hingegen bei 12 053,51 Punkten verzeichnet.

Das sind die Tops und Flops im SMI

Die Gewinner-Aktien im SMI sind derzeit Partners Group (+ 3,68 Prozent auf 914,00 CHF), Logitech (+ 2,09 Prozent auf 76,16 CHF), UBS (+ 1,11 Prozent auf 33,85 CHF), Zurich Insurance (+ 1,09 Prozent auf 558,60 CHF) und Lonza (+ 0,91 Prozent auf 533,80 CHF). Schwächer notieren im SMI hingegen Richemont (-1,92 Prozent auf 153,35 CHF), Novartis (-1,61 Prozent auf 118,34 CHF), Amrize (-1,60 Prozent auf 46,05 CHF), Nestlé (-1,21 Prozent auf 78,47 CHF) und Swisscom (-1,13 Prozent auf 659,00 CHF).

Welche Aktien im SMI die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Die UBS-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SMI auf. 4 409 821 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Die Roche-Aktie hat im SMI mit 274,107 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

Dieses KGV weisen die SMI-Aktien auf

Die Swiss Re-Aktie weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 10,74 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SMI-Werten auf. Die Zurich Insurance-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 5,80 Prozent, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.at